Tourisme en Mayenne : l'été 2022, une très bonne cuvée!

FBM : Comment s'est passé cet été?

Marie Le Calonec : "Je dirais bon, voire même très bon globalement. Je vais prendre la grande saison, on va dire de mai à fin août. On peut dire que les premières tendances sont très, très bonnes. Les chiffres de mai-juin sont très, très encourageants, on n'a pas encore ceux de août puisque le mois n'est pas terminé. Mais ceux de juillet sont également encourageants en terme de nuitées, plus 24% au mois de mai. Pour le mois de juin, on est à plus 37% de fréquentation du territoire, donc en touristes qui reste dormir ou en excursionnistes qui viennent se promener, et en juillet, rien que sur l'hébergement, on serait à plus 16% par rapport à l'année dernière, donc c'est plutôt très, très bien."

FBM : C'est plutôt très bien pour les professionnels du tourisme en Mayenne, on est en train de retrouver les niveaux d'avant crise?

MLC : "On atteint les bons niveaux d'avant crise Covid, et peut être même pour certains secteurs, plus. On a eu pour les activités outdoor une fréquentation qui est tout à fait correcte sur sur l'été."

FBM : Outdoor, c'est-à-dire?

MLC : "Extérieur, c'est-à-dire tout ce qui va être équitation, canoë. Même si tout ce qui est nautique, il y a eu un petit frein avec la sécheresse puisque de la mi-juin à la mi-août, il y a eu des cyanobactéries. Les plans d'eau ont dû limiter un peu leur activité. Mais globalement, les gens ont participé. Ça se ressent surtout en semaine et les week-ends. Par contre, le niveau d'activité a priori serait à peu près similaire. Et puis les espaces muséographiques ont fait le plein à cause de la chaleur qui a permis au public de dire "on va aller visiter un musée, les grottes de sauges, une cathédrale, le mana pour se mettre un peu à l'abri". Mais c'est bien, car du coup, on est bien dans un territoire nature et culture."

FBM : Comment vous expliquez ce retour des touristes en Mayenne? Un besoin de choses simples, essentiellement ?

MLC : "Oui, d'une part. Et puis la Mayenne reste un territoire qui est quand même très nature, avec pas mal de points patrimoniaux : les châteaux, les moulins et puis il y a les musées. On peut y mixer des activités qui conviennent à tous dans la famille."

FBM : Et il y a aussiles pistes cyclables qui fonctionnent très très bien ?

MLC : "Sur la Vélo Francette, c'est un itinéraire qui grossit tous les ans. On retrouve un public qui traverse la Mayenne et qui s'arrête, qui dort une nuit ou deux, voire trois."

FBM : Quel public, quels touristes viennent? des Ligériens, ou de toute la France ?

MLC : "Dans le top 3, on a l'Ile de France, les Pays de la Loire et la Bretagne, alors que l'année dernière, les Pays de la Loire étaient plutôt en premier et l'Ile de France en troisième. Donc une inversion. C'est-à-dire aussi que toute la communication qu'on peut faire autour de la Mayenne touche un public d'Île de France. Et puis après, on reste quand même en périphérie. Et puis sur les deux premières nationalités à venir, il y a le Royaume-Uni et les Pays-Bas. Là, on retrouve des niveaux à peu près similaires à 2019. Et puis, on a un petit phénomène à voir si ça se poursuit dans la durée, ce sont les Américains."

FBM : Ce n'était pas le cas avant les Américains?

MLC : "Pas aussi nombreux. On avait des Japonais, des Péruviens. Mais après, une personne ou une famille, ça ne fait pas une tendance. Mais ça permet quand même de dire que ça commence à prendre."

FBM : Donc vous allez peut être orienter votre politique, votre stratégie, vers ce nouveau public dans les mois ou les années à venir?

MLC : " Alors on le travaille déjà dessus puisqu'on travaille avec la région sur des relations presse internationale plutôt européenne jusqu'à présent. Mais on peut élargir. On travaille avec Atout France aussi sur la communication, sachant que Atout France fait de la communication internationale. Le premier visuel, c'était le château de Sainte-Suzanne. Donc on peut quand même dire que la Mayenne, du coup, a une belle visibilité sur l'international."