Tourisme estival : les hôtels de Lille limitent la casse

France Bleu Nord : peut-on dire que Lille et la métropole lilloise ont "limité la casse" dans un contexte sanitaire difficile cette année ?

François Navarro : nous sommes plutôt satisfaits des résultats puisque sur les mois de juillet et août, on est à moins 12% de fréquentation. Nous sommes la deuxième métropole française après Marseille à avoir le moins souffert. On a senti très très vite que le maintien de l'activité passerait par le tourisme de proximité et nous avons donc ciblé très fortement les clientèles française et belge.

Est-ce que la charte sanitaire mise en place en collaboration avec l'Institut Pasteur de Lille a rassuré les touristes ?

Oui, le label "Clean and safe" est aujourd'hui signé par plus de 400 partenaires, des hôteliers mais aussi des acteurs culturels et des acteurs de l'événementiel. En vacances, le touriste a besoin d'être rassuré.

L'opération "l'été dans les étoiles" a-t-elle séduit la clientèle ?

Notre pari, c'était de dire aux habitants des Hauts-de-France, "venez redécouvrir la capitale régionale ou la découvrir pour certains". Plus de 3500 personnes ont bénéficié de cette offre qui permettait, par exemple, de passer la nuit dans un 5 étoiles pour 99 euros avec le petit-déjeuner.

Fort de ce succès, envisagez-vous un "Noël dans les étoiles" ?

Je ne vais pas le dévoiler aujourd'hui mais on peut l'imaginer

La braderie de Lille a été annulée. Quelles conséquences pour l'hôtellerie ?

On se bat pour faire de ce week-end une réussite. Il y a des réservations, il y a des offres hôtelières (deux nuits achetées, une nuit offerte par exemple) mais on sera sans doute à moins de 50% de taux de remplissage. L'an passé, on était à 100%.

Qu'en est-il du tourisme d'affaires ?

Il représente 70% de la fréquentation. La bonne nouvelle, c'est qu'un certain nombre d'événements reprennent. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de reports, notamment de congrès. Le pire ennemi de notre secteur, c'est le manque de visibilité.