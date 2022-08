Tourisme estival : musées et mémoriaux ont fait le plein cet été

Après deux ans de crise sanitaire, cette année marque le grand retour des américains et britanniques dans les musées et mémoriaux du Calvados.

À Arromanches-les-Bains, Rob Lewis est venu de Londres avec ses petits-fils. Cet Anglais ne reste que deux jours en Normandie. Il souhaitait à tout prix visiter les mémoriaux : "c'était important pour moi de redécouvrir l'histoire ici, pour ne jamais oublier ce qu'il s'est passé. Cela ne concerne pas que l'Outre-Manche. C'est aussi l'histoire des alliés, de plusieurs nations qui ont combattu ici, la Norvège, la Pologne notamment."

Ne jamais oublier... Et surtout transmettre. Lucie est venue avec ses enfants de la Drôme : "ils apprendront cette histoire à l'école, ça fait partie de notr patrimoine, notre passé. Ils s'en souviendront quand ils seront plus grands."

140.000 entrées au mémorial de Caen en 3 mois

Cet été, les mémoriaux n'ont rien eu à envier aux plages de la Côte Fleurie. Des records de fréquentation ont été battus. 9 % de plus pour le mémorial de Caen par rapport à 2018, soit 140.000 entrées sur 3 mois : une grande satisfaction pour Franck Moulin, directeur de l'établissement. "On sait déjà que la saison a été très belle. On a eu 65 % de Français et 35 % d'étrangers, avec en tête les Italiens, les Hollandais, les Anglais, les Espagnols et les Belges, détaille Franck Moulin. Mais aussi beaucoup de touristes locaux, de plus en plus de Normands viennent redécouvrir l'histoire de leur région, dans leur région."

Le mémorial de Caen très visité cet été, a battu son record de fréquentation de 2018. © Radio France - Cyrielle LE HOUËZEC

Des chiffres donc en nette augmentation par rapport à l'année 2018, 2019 étant une année à part à cause du 75ème anniversaire du débarquement, et donc, fort en fréquentation.

Les cimetières et plages du débarquement, les destinations les plus demandées aux guides

Si les musées et mémoriaux ont été pris d'assaut par les vacanciers, les plages du débarquement et cimetières ne sont pas en reste. Omaha Beach, la pointe du Hoc, les plages d'Arromanches-les-Bains et le cimetière américain de Colleville-sur-Mer sont les destinations les plus demandées. La saison a été très bonne pour les guides, raconte Coline Goret, vice-présidente de l'association des guides de Normandie : "on a un retour des demandes, la clientèle américaine avait complètement disparue. On l'a retrouvée cette année, et les français sont moins nombreux. On a l'impression que les gens se rattrapent un peu des deux années perdues."

Le cimetière américain de Colleville-sur-Mer © Radio France - Philippe Thomas

+10 % de touristes étrangers par rapport à 2019

Le retour en force des étrangers est plutôt marquant cette année, comme le souligne François Rouxelin de l'agence Calvados Attractivité : "on a observé une hausse de 10% par rapport à 2019, qui était une année plus qu'exceptionnelle. Avec 20 % de plus d'Américains notamment. C'est très encourageant pour la suite."

Les mois de septembre et d'octobre s'annoncent également fort en fréquentation.