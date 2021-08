Tourisme et Covid-19 : la côte d'Emeraude, en Bretagne, a fait le plein

Le deuxième été à l'heure du Covid-19 touche à sa fin. Sur la Côte d'Emeraude, à Dinard et Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), les impressions des professionnels du tourisme sont bonnes. Sur le littoral, on a fait le plein de visiteurs malgré une météo maussade.

Les mouettes, qui rodent autour de la statue d'Alfred-Hitchcock à Dinard sont concurrencées par des vacanciers encore très nombreux en cette fin du mois d'août. Il faut dire que le soleil est de retour. "On est satisfait malgré l'absence de notre clientèle étrangère, les anglais principalement; ça se passe plutôt bien" témoigne Didier qui tient la boutique de souvenirs "la galerie du petit casino" près de la plage de l'écluse.

Il y a eu un petit coup de mou pendant la première semaine de mise en place du passe sanitaire car les gens s'interrogeaient. Maintenant, tout va bien, tout le monde a le passe sanitaire ou un test PCR. Ca fonctionne très bien - Aurélien barman à la brasserie "l'abri des flots"

Du monde malgré la météo

Pauline vend des "gaufres bubble" en forme de cornet de glace tout près de la plage. On fait la queue devant sa boutique en revenant de baignade ou tout simplement en profitant du front de mer et du grand air. C'est sa première saison. La pluie de cet été n'a eu que des conséquences limitées pour elle "en vente à emporter, les gens sont en extérieur alors quand il pleut ou il fait gris, ça se ressent dans notre chiffre d'affaires. Mais c'est une bonne saison malgré tout".

Les marchands de gaufres ont eu du succès à Dinard © Radio France - Loïck Guellec

Des campings affichant complets

Les campings cars ont le vent en poupe cet été à l'heure du Covid-19 et ils ont constitué une clientèle importante dans les campings devant les adeptes de la toile de tente et de la caravane. "Malgré le Covid et les situations de passe sanitaire, le camping est toujours une valeur sûre" confirme Georges Khayat gérant de trois campings à La Richardais, Rothéneuf et la cité d'Alet à Saint-Malo "le plein air et les beaux espaces restent très appréciés. Notre affluence est très satisfaisante sur nos campings".

Le plein dans les hôtels

Le ressenti est le même chez les hôteliers "on a affiché complet souvent cet été" explique Pierre de Kerautem président du club des hôteliers de Dinard "même si le démarrage a été difficile début juillet. Notre clientèle étrangère a chuté de 30%, mais on compense par la forte présence des touristes Français". Il s'attend malgré tout à un été un peu moins bon que l'an dernier juste après le confinement.