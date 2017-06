Tourisme et Loisirs 53, un acteur incontournable des jobs d'été en Mayenne

Chaque année, les étudiants profitent de leurs vacances pour travailler et mettre un peu d'argent de côté. Ça tombe bien, les vacances, Tourisme et Loisirs 53 les organise. Chaque été, l'association propose aux étudiants des postes d'animateurs pour des séjours adaptés. Par Johan Bescond.

" Je pars dans le Gard ! C'est plutôt pas mal comme destination, l'animation ça reste des vacances, " annonce en souriant Laura, étudiante en droit à Laval. C'est la première fois que l'animatrice part en séjour pour Tourisme et Loisirs. Avant cela, elle encadrait des colonies de vacances grâce à son BAFA : " Je voulais voir un nouveau public après les enfants et les ados. On est trois animateurs pour 15 vacanciers handicapés, ça devrait bien se passer ", assure-t-elle avec sérénité.

Depuis 20 ans maintenant, l'association créée par Daniel Fourreau emmène des personnes en situation de handicap mental dans des séjours adaptés. Cette année, du 8 juillet au 26 août, plus de 2 000 vacanciers, venus d'un peu partout en France, passeront par ses locaux avant d'être envoyés vers leurs différents lieux de villégiature. Et avec autant de touristes à encadrer, il faut forcément une grosse équipe d'animateurs.

Plus de 450 postes d'animateurs cette saison

Avec 452 postes proposés cette année encore, Tourisme et loisirs fait figure d'acteur incontournable des jobs d'été en Mayenne. D'ailleurs, 213 jeunes mayennais ont été embauchés par l'association basée à Bonchamp. C'est le cas de Maïwenn, 22 ans, qui n'a pas hésité avant de postuler à nouveau. Elle partira pour la troisième fois cet été : " C'est un boulot sympa. J'aime beaucoup encadrer les personnes handicapées, on a pas mal de responsabilités, l'ambiance est festive. C'est les vacances pour eux quoi ! "

Chaque groupe est composé de 7 ou 14 vacanciers (sauf exception) et est encadré par deux, trois, voire quatre animateurs sur chaque séjour. Des séjours organisés aux quatre coins de la France, et même en Espagne et en Italie, pour une durée qui varie entre 15 jours et un mois. Chaque semaine, du samedi au samedi, est rémunérée 390 euros net.

" Une expérience enrichissante "

" Les animateurs doivent être polyvalents. Ils doivent gérer le quotidien des vacanciers, la bonne ambiance du groupe, l'entretien des locaux, la préparation des repas, un accompagnement à la toilette si besoin. Il y a également la gestion du budget à assurer pour organiser les activités, faire les courses, etc... On leur demande également de savoir poser un cadre car, même si ce sont les vacances, les animateurs sont là pour donner des repères aux vacanciers, " explique Emma, la responsable du recrutement. La distribution des médicaments doit également être assurée par les encadrants. Mais pas de panique, pas besoin d'être étudiant en pharmacie pour postuler : " Les traitements médicaux sont déjà préparés dans des piluliers. La seule condition, c'est d'avoir son permis car il faut pouvoir conduire les mini-bus pour partir sur les séjours ", précise Emma.

Régulièrement, l'association boucle son recrutement juste avant le début de la saison. Aujourd'hui, 18 postes d'animateurs sont encore à pourvoir. Malgré l'opportunité de décrocher un emploi, certains jeunes hésitent. De peur d'être mal à l'aise au contact d'un public qu'ils ne connaissent pas ou d'être dépassé une fois confronté à certaines situations. Une appréhension que Emma comprend, même si elle tient à rassurer son monde : " En cas de problème, on reste joignable 24h sur 24, 7 jours sur 7. Une formation d'une journée est donnée pour pouvoir former et rassurer les animateurs. Je conseille à tout le monde de tenter au moins une fois cette expérience, très enrichissante humainement. En plus c'est hyper intéressant pour les jeunes sur le plan de la maturité. Apprendre à gérer un groupe, un budget, c'est très formateur. "

Les journées de formation auront lieu les 24 ou 25 juin prochain, en fonction des convocations de chacun. En plus des postes d'animateurs, Tourisme et Loisirs propose également des petits contrats pour les mineurs. Lors des weekend de rassemblement, les jeunes âgés de 17 ans peuvent ainsi assurer l'encadrement des transferts de vacanciers entre l'association et leurs foyers respectifs.