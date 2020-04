Tourisme, événementiel : quel été pour la Corse ?

Si les aides du gouvernement soulagent un peu certains entrepreneurs, cela ne permettra pas de redresser la barre et certaines enseignes pourraient ne pas s’en relever. D’autant que la situation reste toujours floue, pas de date d’ouverture pour les hôtels et campings par exemple. Autre inquiétude, les établissements n’auront de toute façon pas le personnel disponible pour fonctionner immédiatement.

Benoit Chaudron directeur de l’hôtel Marina Viva à Porticcio : « On n’est un peu dans le flou, les bars et restaurants étaient fermés mais les hôtels ne l’étaient pas. Ils n’avaient plus le droit de servir de petits-déjeuners ou de repas mais de louer des chambres à la rigueur. Là il a mis les hôtels dedans…le 11 c’est le début du déconfinement mais pour nous on ne sait pas, on n’a aucune visibilité et si on ouvre au moment où on va nous donner le déconfinement _on n’aura pas le personnel, on n’aura plus les clients et en parallèle les plateformes vont démarrer sur du logement individuel sans soucis et nous collectif on ne pourra pas_, c’est la double peine. »

"La pire saison en Corse"

Dans les campings l’avant saison n’est pas celle qui accueille le plus de touristes mais elle permet de se préparer, et en l’absence de date, de modalités, les inquiétudes grandissent selon Alain Venturi, le président de la fédération de l’hôtellerie de plein air : _« On a un certain nombre de réservations qui étaient arrêtées avant le confinement, depuis cela n’a pas progressé nous sommes fortement en retard aujourd’hui et avec beaucoup de questions…Quelles seront les conditions sanitaires à mettre en place pour accueillir nos clients ? On est en train de réfléchir en se disant qu’il faut essayer de sauver tout ce qui peut l’être, en particulier juillet/août. On s’attend à la pire saison qu’on a connue depuis que le tourisme s’est développé en Corse. Fatalement il y a des gens qui vont souffrir, même si les pouvoirs publics ont affirmé qu’ils feraient tout leur possible pour qu’aucune entreprise ne dépose le bilan, on peut craindre des défaillances d’entreprises au terme de la saison. » _

De plus, depuis quelques semaines les annulations sont nombreuses dit-il : « Depuis le début du confinement, nos réservations sont totalement à l’arrêt, avec une difficulté supplémentaire pour nous, _les étrangers n’ont pas voulu entendre parler des mesures préconisées par le Premier ministre_, l’avoir qui remplaçait le remboursement complet du séjour en cas d’annulation… »

Une réunion est prévue ce jeudi entre les représentants du secteur du tourisme et l’Agence du tourisme de la Corse.

Un été sans danser ?

L’année 2020 s'annonce déjà difficile pour les organisateurs d'événements. Comme l'a précisé le chef de l'État lors de son allocution lundi soir : les événements avec publics nombreux sont interdits au moins jusqu'à mi-juillet. De multiples manifestations sportives, culturelles et festives étaient déjà fortement compromises, désormais, beaucoup tombent à l'eau.

L'été en Corse est traditionnellement ponctué par de multiples manifestations culturelles, musicales et festives : un grand nombre devraient être annulées ou au mieux reportées. Un coup dur pour beaucoup d'organisateurs, des associations, bien souvent fragiles financièrement. A Ajaccio, le festival de musique « Jazz In Aiacciu » devait avoir lieu du 22 au 27 juin, Marcel Giudicelli, le président du comité organisateur, s'y était plus ou moins préparé : « Depuis un moment je m’en doutais, j’étais même sûr que cela ne pourrait pas se faire. _Mais le fait qu’il y ai l’annonce officielle, ça nous permet nous comme de gros festivals en France de l’annoncer…Tout continu administrativement parce qu’on est tous bénévoles, passionnés mais les artistes, l’affiche était déjà prête, on a pris des graphistes, il y a quand même un coût… »_

Une perte d’environ 25 000 euros dans la trésorerie de cette « petite association » : « Ce sont des artistes sur lesquels on a des options sur un ou deux ans des fois, cela fait déjà 3 à 4 mois qu’on a donné des acomptes, des contrats sont signés, maintenant on va essayer de négocier pour pouvoir les récupérer… »

En Corse, à ce jour, le chômage partiel concerne 35 000 salariés, 34 % des actifs contre 21 % pour le reste du territoire continental. L’activité touristique au point mort et le commerce de détail explique ces chiffres noirs sur le front de l’emploi.