Tourisme : fréquentation estivale en hausse dans le Massif du Sancy

Sur les pentes du Sancy, il y a eu beaucoup de monde cet été. Plus que l'an dernier si on en croit les premiers indicateurs et les premiers chiffres alors que la plupart des vacanciers vont quitter l'Auvergne ce week-end. "Avec 69% des hébergements occupés en juillet (+2%), et 81% pour le mois d'août (stable), c'est mieux que lors d'une saison dite de référence avant la pandémie" se satisfait Luc Stelly, le directeur de l'Office du Tourisme.

Les touristes sont donc venus nombreux dans les hébergements du secteur, "malgré une météo peu clémente" observe Luc Stelly, "mais on en a profité comme l'an dernier, nous avons peu d'étrangers habituellement et nous sommes donc moins impactés par la crise sanitaire que d'autres destinations". Et comme 85% des français n'ont pas quitté le pays, le massif Sancy "a tout ce qu'il faut pour les contenter" poursuit le directeur de l'Office du Tourisme.

Mais certains sites ont toutefois vu leur fréquentation nettement diminuée après la mise en place du pass sanitaire. C'est vrai pour le Chateau de Murol. "Nous aurions pu être favorisé par la météo, une météo de château dans notre jargon lorsqu'il ne fait pas suffisamment beau pour aller au bord d'un lac, mais idéale pour visiter un château" explique Marie-Laure Poizot, "mais le pass sanitaire est passé par là" soupire la directrice. La fréquentation a baissé de près de 10% cet été au château de Murol. Une tendance constatée également dans le téléphérique du Mont Dore ou pour les grottes pétrifiantes de Saint-Bectaire.