L'agence de développement touristique de l'Ardèche va lancer deux campagnes de pub en direction des Belges et des Parisiens. Une clientèle en hausse l'été dernier.

Tourisme : l'Ardèche cible les Belges et les Parisiens

L'an passé la progression de la clientèle issue de l'Ile-de-France était en hausse de 23%. Au printemps, l'agence de développement touristique (ADT) avait lancé une campagne de pub dans le métro parisien. Difficile d'établir un lien d'autant plus que ces panneaux dans le métro constituait une campagne pour renforcer la notoriété de l'Ardèche. Pas forcément pour déclencher immédiatement un acte d'achat.

Mais l'ADT en renouvelant cette campagne cette année veut surtout accompagner un phénomène que la crise sanitaire a amplifié : le besoin de grands espaces naturels. De grands espaces que l'on retrouve dans tout le département de l'Ardèche.

Les belges ont presque remplacé les hollandais et les allemands cet été . Gil Breysse, directeur de l'agence de développement touristique de l'Ardèche.

L'autre marché ciblé par une campagne de pub radio/TV, c'est le marché belge. Les Belges représentent la deuxième nationalité la plus présente parmi les touristes étrangers (premier les Néerlandais, troisième les Allemands). Lors de l'été 2020, les Néerlandais étaient moins présents, une tendance lourde depuis plusieurs années et la clientèle allemande traditionnellement très présente pour les vacances de printemps n'a pas pu venir en raison du confinement.

Les belges sont venus en beaucoup plus grand nombre et ils ont presque compensé les pertes dues à l'absence des Hollandais et des Allemands. L'ADT veut donc tenter de fidéliser cette clientèle.