Tourisme : l'arrière-saison en Mayenne s'annonce prometteuse

La rentrée approche mais certains choisissent de prendre leurs congés et de partir en vacances maintenant. En Mayenne, les professionnels du tourisme en tirent profit. L'arrière-saison s'annonce positive, notamment ce mois de septembre 2022. La directrice des Gîtes de France dans le département comptabilise déjà 66 % des réservations de l'année dernière pour le mois.

Laëtitia Marion identifie deux types de touristes à cette période : "[Celui] vraiment en villégiature et le professionnel, en complément." À Saint-Charles-la-Forêt, dans le Sud-Mayenne, Michel Abafour, le maire, fait le même constat. "Nous repartons à louer des salles, illustre-t-il. Les touristes font la fête pour un anniversaire de mariage, un mariage, des cousinades, etc. Ils arrivent le samedi matin et s'en vont le dimanche soir. Ils louent un chalet pour une nuit." Ces hébergements se trouvent sur le Village Vacances et Nature de la commune et l'édile a donc adapté son offre.

Chalets et campings dans le pays de Château-Gontier

Au pays de Château-Gontier-sur-Mayenne, Lucie Labatte, la responsable du service tourisme de la communauté de communes, fait le même constat. Au camping du parc à Château-Gontier-sur-Mayenne, les chalets sont occupés à 82 % et les emplacements camping à 55 % en septembre. À celui de Daon, 70 % des chalets sont réservés et 45 % de la partie classique en camping pour le mois de rentrée.

Après deux années de pandémie de Covid-19, ces chiffres de fréquentation touristique mettent du baume au cœur de la professionnelle. Elle envisage une saison dix à quinze fois supérieure à l'année 2019, année de référence désormais. "En septembre, nous avons beaucoup de regroupements familiaux, de mariages, etc., des reports d'événements qui n'ont pas pu avoir lieu en 2020 et 2021", ajoute Lucie Labatte. Cette bonne nouvelle pour ces professionnels du tourisme et l'économie locale pourrait se poursuivre : les réservations pour les vacances de la Toussaint et d'Hiver ont déjà commencé dans le département.