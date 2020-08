Tourisme : la Bretagne plébiscitée cet été avec 54 millions de nuitées

L'été 2020 est un bon cru pour le tourisme en Bretagne. Selon le Comité Régional du Tourisme, la région a accueilli 12% des séjours des Français en juillet et en août, c'est mieux qu'en 2019. Avec 54 millions de nuitées, la fréquentation est élevée sans compenser les pertes du printemps.

La Bretagne a été une destination phare des Français en juillet et en août selon les premières tendances communiquées par le Comité Régional du Tourisme. Dans le contexte sanitaire, 53% des Français déclarent être partis en vacances et 94% d'entre eux sont restés dans l'Hexagone, contre 70% l'an dernier. La Bretagne représente 12% des séjours estivaux des Français contre 10% durant l'été 2019. En juillet et août, la région a enregistré 54 millions de nuitées, un chiffre comparable à celui de 2019 qui était l'un des meilleurs millésimes des dix dernières années.

Médaille d'argent

Dans ce concert de louanges, la Bretagne est bien classée dans les enquêtes puisqu'elle termine 2è du classement des régions françaises plébiscitées derrière la Nouvelle-Aquitaine et au coude à coude avec l'Occitanie. C'est son littoral qui a été essentiellement visité. La fréquentation hexagonale a compensé l'absence attendue des touristes étrangers, Britanniques, Espagnols et Italiens affichant les plus fort reculs. En revanche, ces bons chiffres ne compensent pas les pertes financières du printemps.