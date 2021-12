Tourisme : la Bretagne résiste mieux à la crise que les autres régions françaises

La saison estivale a encore été marquée par un recul des nuitées en Bretagne par rapport à 2019 mais notre région s'en sort mieux que les autres. Les réservations ont même été plus importantes en septembre 2021 qu'il y a deux ans. Et les campings s'en sortent bien.

La Bretagne a mieux résisté à la crise du tourisme que les autres régions françaises l'été dernier.

C'est ce qui ressort de la dernière enquête de l'INSEE : une baisse de 7,7% du nombre de nuitées entre mai et septembre 2021 par rapport à la même période en 2019 dans la région mais c'est la plus faible contraction de toutes les régions françaises. Au niveau national, la baisse est de plus de 17%.

Les campings résistent...

Avec près de 4 millions de nuitées, les hôtels bretons souffrent davantage que les campings (11 millions de nuitées). La baisse dans les hôtels est de 14% contre 5% dans les campings.

Face aux contraintes sanitaires, la part de touristes étrangers a perdu 10 points en 2021 (11% contre 21% en 2019).

....et septembre 2021 meilleur que 2019

On constate également que le recul de la fréquentation s'est atténué au fur et à mesure de l'avancement de la saison : -21% en mai-juin, -5% en juillet-août. Mieux, la fréquentation touristique en Bretagne en septembre 2021 (tous hébergements compris) a même dépassé son niveau de septembre 2019.