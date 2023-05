Tourisme : la Corse change son fusil d’épaule

3 milliards 400 millions d’euros ! C'est le montant de la dépense touristique chaque année dans l'île.

ⓘ Publicité

Ce secteur, qui représente 12% de l'emploi régional, va continuer à se développer.

Mais l'Agence du Tourisme de la Corse souhaite amorcer un tournant. Elle l’a exprimé à l’occasion de la présentation de son plan de politique promotionnelle pour 2023, un plan intitulé "le tournant de la déconcentration".

Son objectif est de réguler les flux et les provenances afin de générer un tourisme de meilleure qualité.

Il n'y aura donc plus de promotion pour les périodes de juillet et août, plus de promotion non plus autour des sites "stars" comme la réserve de Scandola ou les îles Lavezzi.