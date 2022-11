Tourisme : la douceur d'octobre n'a pas profité à la montagne béarnaise

À l'inverse de cet été, la douceur des vacances de Toussaint n'a pas boosté la fréquentation pour la montagne béarnaise. En vallée d'Ossau, très peu de touristes étrangers, quelques espagnols et surtout peu de locaux. Après un été exceptionnel, la fréquentation est même en baisse par rapport à l'an passé dans les hébergements et dans les quelques activités qui étaient encore ouvertes. Le petit train d'Artouste par exemple ne fonctionnait déjà plus pour ces vacances. Au camping des gaves à Laruns, le propriétaire des lieux, Jean-Marie Latchère s'étonne d'un résultat en demi-teinte : "quand on a vu le temps qu'il faisait, nous nous sommes dit qu'avec l'été indien, nous allions repartir pour un été complet. Mais en regardant les chiffres, je me suis aperçu qu'on était légèrement moins bien que l'année dernière. C'est surprenant."

ⓘ Publicité

Les touristes ont préféré la plage

Le patron de ce camping qui a tout misé sur les séjours haut de gamme avec des chalets en bois qui surplombent le gave, se demande si les vacanciers n'ont pas préféré la plage. "Je pense qu'ils ont été attirés par la mer. Il faudrait poser la question à mes collègues de la côte pour savoir s'ils n'ont pas récupéré une clientèle qui cherchait le bord de mer et les baignades."

Sur la base de loisirs du lac de Castet qui propose des activités nautiques mais aussi de la location de VTT et de l'accrobranche, ces vacances de Toussaint ont aussi été plus calmes que les années précédentes pour Margaux Fleury, la gérante de la base depuis 5 ans. Elle fait le même constat : "je m'attendais à avoir une plus belle arrière-saison. On a eu beaucoup de monde cet été. Les gens cherchaient la fraîcheur et là, comme il a fait encore bon à la Toussaint, ils sont plus allés sur la côte."