Tourisme : la fréquentation en Sud Ardèche pourrait progresser de 10% en juillet-août

La fréquentation en Sud Ardèche pourrait augmenter de 10% en juillet et août par rapport à 2019. Une volonté de se rapprocher de la nature qui est aujourd'hui le meilleur atout du département.

A l'office du tourisme Pont-d'Arc-Ardèche à Vallon-Pont-d'Arc on scrute de près les réservations dans les campings, les hôtels, les gîtes ou les chambres d'hôtes. Et pour les mois de juillet et août la tendance est plutôt bonne. Vincent Orcel le directeur l'a même chiffrée : il estime que la fréquentation pourrait augmenter de 10% par rapport à 2019, la dernière année connue sans crise sanitaire.

Le camping de la Roubine à Vallon-Pont-d'Arc © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

La nature, un atout de taille

Comme l'an passé mais plus encore, les gens viennent ici chercher les grands espaces et la nature : les demandes de logement en pleine nature ou au bord de l'eau se multiplient. Certaines entreprises prospectent pour organiser avec leurs salariés quelques jours de détente après une bonne année de travail. L'Ardèche comme d'autres départements ruraux a le vent en poupe.

Les mois de juillet et août ont traditionnellement un taux de remplissage très bon sauf pour les deux premières semaines de juillet où il est parfois difficile de faire le plein pour les structures touristiques. C'est cette période qui pourrait faire la différence cette année et justement faire progresser les chiffres.

La difficulté de l'avant saison

Mais si vous allez vous promener dans les campings actuellement vous ne croiserez pas grand monde : un remplissage qui atteint à peine les 25 %. En juillet-août les français remplacent en nombre les étrangers, mais ce n'est pas vrai en juin. La clientèle étrangère qui peut bénéficier de vacances à cette période organise des séjours d'une semaine ou plus : en son absence, il n'y a personne même si les français peuvent venir en nombre le week-end.