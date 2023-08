Tourisme : la fréquentation estivale en baisse en Béarn

Le chateau de Pau reste un des sites béarnais les plus visités.

La fréquentation touristique du Béarn est en baisse, cet été, selon les premiers éléments de l'agence départementale du tourisme 64 qui a publié des premiers éléments alors que la saison n'est pas encore tout à fait terminée. Par rapport à 2022, année exceptionnellement bonne, les chiffres sont en baisse de 10%. Si la montagne tire son épingle du jeu avec une fréquentation stable, la baisse est réelle à Pau mais aussi particulièrement sensible en cœur de Béarn, entre Navarrenx et Monein, qui affiche -28% de touristes.

Les excursionnistes moins nombreux

Globalement, la fréquentation des touristes en séjour (qui passent au moins une nuit sur place) est stable, alors que les excursionnistes (qui restent une journée ou moins) manquent à l'appel, -18%. D'après l'agence départementale du tourisme 64, l'inflation et la mauvaise météo en juillet expliquent en partie cette situation. Les professionnels du tourisme notent aussi que, au-delà des chiffres de fréquentation, les dépenses moyennes sont en baisse aussi. Cela se perçoit par exemple dans les types d'hébergement réservés : campings et locations meublées baissent pendant que vans aménagés et résidences secondaires progressent.

Les chiffres de l'été sont en baisse, mais le printemps avait été très bon, donc pour l'instant sur l'année, la fréquentation est relativement stable note l'ADT 64. En Béarn en 2022 la fréquentation touristique a atteint plus de 11 400 000 visiteurs.