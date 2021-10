Tourisme : la Gironde reste dans le top 5 des destinations préférées des Français

C'est sur un bilan 2021 "très positif" que Karine Desmoulin prend les rênes de Gironde Tourisme. Élue au conseil départementale, adjointe au maire du Teich, elle a succédé ce vendredi à la Médocaine Pascale Got. 39% des professionnels du tourisme se déclarent "très satisfaits" du cru 2021, selon une étude commandée par Gironde Tourisme. Sans surprise, le grand gagnant, c'est le littoral, plébiscité par "trois pays, majoritairement les Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne".

Parmi les priorités de la nouvelle présidente : le développement d'un tourisme "quatre saisons, lissé sur l'année", la mise en valeur de "pépites du territoire", moins connues que les grands pôles touristiques et l'accent donné à un "tourisme résilient, plus écologique". Pour ce faire, il faut "penser le tourisme différemment", faire le pari, par exemple, "de l'itinérance douce, à vélo" et inciter les professionnels à se mettre autour de la table pour faire évoluer leurs pratiques.