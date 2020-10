Tourisme : la Haute-Garonne propose des promos pour les locaux

Pendant ces vacances de la Toussaint, vous avez peut-être songé à partir tout près de chez vous... Et pourquoi pas dans votre département ? Le département de Haute-Garonne propose des séjours et activités à bas coûts pour ses habitants, des promos pour les locaux !

Depuis début juillet et jusqu'à fin décembre, un million d'euros a été débloqué pour proposer des trois offres touristiques aux Haut-Garonnais :

une nuit offerte pour deux nuits d'hébergement achetées à hôtel ou en chambre d'hôte

ou en une entrée offerte pour chaque entrée adulte achetée dans les parcs de loisirs du département

du département un bon d'achat de 31 euros dans les restaurants partenaires

L'objectif est à la fois de soutenir un secteur en crise et de faire découvrir ou redécouvrir la Haute-Garonne à ses habitants. "On veut leur donner du baume au cœur et leur permettre de (re)découvrir leur département tout en bénéficiant de remises significatives qui permettront la relance de l'activité", résume Didier Cujives, le président d'Haute-Garonne Tourisme.

Des clients en plus pour les structures

L'opération a été lancée début juillet, et jusqu'ici, ça marche ! Alain Perez, le gérant du parc d'attraction Tepacap à Rieumes, estime que ces offres lui ramènent entre 150 et 200 nouveaux clients chaque mois. "Ce ne sont pas les Parisiens qui visitent la Tour Eiffel et c'est la même chose pour nous : les Toulousains vont d'habitude sur la côte, à Biarritz ou en Espagne. Mais forts de cette offre, ils sont restés localement. Ça les a presque obligés à venir parce qu'on ne pouvait plus refuser cette offre. Elle est presque trop alléchante", salue Alain Perez. En cumulant toutes les offres, chaque Haut-Garonnais peut économiser jusqu'à 191 euros sur un séjour dans le département.