Tourisme : le bilan des vacances de Noël mitigé dans le massif des Vosges

La neige transformée en gadoue sur les pistes de ski du massif des Vosges a-t-elle dissuadé les touristes pendant les vacances de Noël ? Le maire de Gérardmer, Stessy Speissmann-Mozas, dresse un bilan "mitigé" sur France Bleu Lorraine ce mercredi 4 janvier. "Malgré tout, la fréquentation était là", ajoute le vice-président de l'Association nationale des maires des stations de montagne.

Sur l'ensemble du massif, le taux de réservation s'élève entre 60 et 70% pendant la première semaine des vacances. "On est monté à 100% entre Noël et Nouvel An, souligne l'élu vosgien. Donc la fréquentation était là, mais la neige absente", regrette Stessy Speissmann-Mozas.

Une très bonne fréquentation entre Noël et Nouvel An

Cette très bonne fréquentation touristique, malgré la fermeture d'une partie des pistes, montre que le massif des Vosges a d'autres choses à offrir aux vacanciers. A la Bresse, la patinoire a attiré de nombreuses familles ces dernières semaines, par exemple. "On préférerait voir les gens sur les pistes avec des skis ou des raquettes aux pieds plutôt que sur les patinoires", admet Jérôme Curien, responsable sport et loisirs à l'office du tourisme de la commune. A Gérardmer, "on a l'avantage d'avoir voir sur le lac, les montagnes, même s'il n'y a pas de neige," ajoute la directrice de l'office intercommunal des Hautes-Vosges Florence Dupont.

De la neige pour les vacances de février ?

Ces professionnels du tourisme se félicitent aussi du retour de la clientèle étrangère. Les Belges, encore en vacances, répondent présents pour cette première semaine de janvier par exemple. "On a fait +20 sur la fréquentation", constate Florence Dupont à Géradmer.

La fréquentation touristique continuera-t-elle sur cette bonne lancée ? Si l'absence de neige n'est pas tellement problématique en décembre, ça le sera beaucoup plus entre janvier et mars : c'est à cette période que les professionnels du tourisme réalisent le plus gros de leur chiffre d'affaire en hiver.