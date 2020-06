Tourisme : le Club Med de La Palmyre ouvre ses portes aux vacanciers après une montée en gamme

Le Club Med de La Palmyre va ouvrir ses portes le 12 juillet. Il est fermé depuis mi-septembre pour une montée en gamme vers plus de luxe, tout en essayant de garder la convivialité signe de l'entreprise. C'est un projet à 35 millions d'euros. Le site est maintenant plus luxueux.

Après 10 mois de travaux, le Club Med de La Palmyre est passé de trois tridents à quatre tridents. C'est le deuxième niveau le plus luxueux du groupe. Les vacanciers pourront revenir à partir de ce 12 juillet. Il y a aussi une centaine d'emplois saisonniers à pourvoir rapidement, en hôtellerie, restauration et les sports nautiques. Le club va accueillir 1150 touristes lors d'un été normal, mais seulement 700 à 750 cet été, crise sanitaire oblige.

Un projet à 35 millions d'euros

Le site de 24 hectares du Club Med contient maintenant un centre de conférences et une nouvelle gamme de logements. Les plus anciens ont été rénovés. "On a aussi retravaillé l'ensemble de la décoration du restaurant, et on a créé un gros mélange avec une cave à vin, avec une vue imprenable face àl'océan Atlantique et le phare de Cordouan", vend Gilles Mazeau, le directeur régional du Club Med dans le sud-ouest. Salle de fitness, bar... Rien n'a été oublié.

On garde ce côté haut de gamme et on garde ce côté convivialité. - Gilles Mazeau, Club Med.

Pour lui, par contre, il n'est pas question de perdre la convivialité qui est la marque de fabrique du groupe. "La stratégie du club est vraiment un positionnement haut de gamme. C'est un vrai savoir faire qu'on a mis en place. À la fois, on garde ce côté haut de gamme et on garde ce côté convivialité. Ce sont deux choses qui coordonnent très bien, notamment grâce à nos équipes qui arrivent à créer cette magie et à faire une vraie métamorphose", vante le directeur.

Ce positionnement fonctionne plutôt bien selon Gilles Mazeau. Les clients sont au rendez-vous. "Depuis qu'on avait décidé de passer en quatre tridents, on avait une augmentation, avant le covid, de 70 % de prises de réservations pour cet été. En parallèle, on a eu très, très peu d'annulations", affirme-t-il.

Des clients qui devaient partir à l'étranger ont même décidé de venir à la place, dans le département. Le Covid, est même devenu un argument de vente pour le Club Med. Le discours, c'est un petit peu : après le confinement, venez vous ressourcer et en plus, vos enfants sont pris en charge.

Comment postuler aux emplois ?

Pour postuler aux emplois, il faut aller sur le site emploi17.fr. Il faut d'abord s'y inscrire, demander à participer à une visioconférence, le 17, le 24 ou le 30 juin. A l'issue de cette vidéo en ligne, une adresse mail sera donnée pour envoyer un CV. "Je n'ai pas de connexion Internet. Je ne peux pas assister au live, pas de panique. J'ai mon conseiller Pôle emploi, j'ai mon conseiller de la Mission locale. Eux, ont nos coordonnées et pourront nous adresser directement la candidature", rassure David Lecomte, responsable développement réseaux et en charge de la campagne de recrutement en Charente-Maritime.