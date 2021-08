Tourisme : "le Covid-19 commence à être vraiment pesant" en Pays-de-Savoie

L'été touche à sa fin et c'est déjà l'heure du bilan pour les professionnels du tourisme en Savoie et en Haute-Savoie. Pour la deuxième année consécutive, la fréquentation est à la baisse, notamment à cause de l'épidémie de coronavirus.

Pour l'instant, les professionnels du tourisme haut-savoyards et savoyards ne retrouvent pas la fréquentation qu'ils avaient avant la crise sanitaire. Le bilan de cet été 2021 est une nouvelle fois mitigé. L'épidémie de coronavirus explique le baisse du nombre de touristes mais la météo maussade du mois de juillet a aussi joué un rôle.

Moins de touristes étrangers

"Le pavillon d'accueil est beaucoup moins rempli qu'avant", constate Sabrina Bérovic de la Compagnie des Bateaux d'Aix-Les-Bains en Savoie. Impossible en effet de retrouver leur niveau de fréquentation habituel. Pour cette professionnelle, l'année de référence reste 2019, quand le virus n'avait pas encore fait irruption dans nos vies. "Avant on avait beaucoup de clients étrangers. Maintenant on en a moins", explique-t-elle.

L'entrée en vigueur du pass sanitaire a aussi joué un rôle dans la diminution de la fréquentation de la clientèle française. Au Grand Parc à thème d'Andilly la directrice Pauline Durieux l'a nettement senti. "En 2020 on nous demandait seulement que le public porte le masque donc c'était contraignant, il faisait chaud, mais au moins tout le monde pouvait accéder au site. Cette année si les gens n'ont pas leurs deux doses de vaccin ou s'ils n'ont pas fait un test il y a moins de trois jours, ils ne peuvent pas accéder au site." Dans ce parc les conséquences se font clairement sentir. La directrice estime une perte de 60 % de fréquentation pour cet été et a embauché moins sur le mois d'août : "une vingtaine d'embauches en moins", précise Pauline Durieux. Comme d'autres professionnels, elle se tourne maintenant vers les saisons d'automne et d'hivers pour espérer non pas rattraper le chiffre d'affaire perdu, mais renflouer un minimum les caisses.