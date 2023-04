Tourisme : le département de l'Indre-et-Loire confronté à une pénurie de guides-conférenciers

Le Covid-19 a laissé des traces. Et il a accentué un phénomène, que le secteur du tourisme observait depuis une dizaine d'années, à savoir la pénurie de guides-conférienciers en Indre-et-Loire. Alors que les visites reprennent tout juste, en cette année 2023, Claire Guinoiseau a déjà son mois de mai complet et il ne lui reste que quelques créneaux disponibles en juin. Du jamais vu.

"Il y a beaucoup de guides qui ont quitté le métier pendant le confinement parce qu'on n'avait plus de revenu, on ne savait pas comment le tourisme allait repartir, je me suis aussi posé la question, avoue-t-elle. Mais très vite, j'ai été assaillie d'appels. J'ai 30 ans de métier n'était pas dans ma nature de refuser mais j'ai parfois été obligée. J'ai 30 ans de métier, ce n'était pas dans ma nature de refuser quand on me propose des visites guidées. Mais là, je suis obligée."

"Rien qu'à Tours, trois personnes ont quitté le milieu, suite à la crise sanitaire"

Comme beaucoup, Claire Guinoiseau travaille en tant que salariée vacataire pour plusieurs organismes, dont l'office de tourisme de Tours. En parallèle, elle s'est mise à son compte, en créant une microentreprise, ce qui lui permettait, il y a encore quelques temps, de simplement compléter les fins de mois. Désormais, c'est l'inverse. "Je travaille plus en direct avec des agences qui m'appellent pour faire visiter les châteaux de Chambord ou Chenonceau. Il y a encore plus de demandes qu'avant, notamment d'étrangers comme les Américains. Et dans le même temps, nous sommes moins nombreux sur le marché, donc on travaille plus. Je ne vais pas m'en plaindre."

Céline Chaigneau ne dira pas le contraire. "En 2022, j'ai fait la meilleure année de toute ma carrière", explique celle qui est également la porte-parole en Indre-et-Loire de l'association Ancovart, qui regroupe les guides-conférenciers qualifiés. "Il y aurait de la place pour plus de professionnels, c'est certain. On peut parler de pénurie aujourd'hui en Touraine. Rien qu'à Tours, trois personnes ont quitté le milieu, suite à la crise sanitaire, sur la quinzaine de guide-conférenciers que nous sommes."

Des salaires peu attractifs

Elle met en avant la précarité du métier, "qui rend complexe les périodes creuses". Mais aussi, les salaires peu attractifs. "En Centre-Val de Loire, nous sommes l'une des régions où les employeurs ont les tarifs les plus bas. Pour une journée complète avec un groupe, en Normandie, vous pouvez gagner 500 euros. Chez nous, ce sera 350."

Cette problématique, la mairie de Tours en est consciente, elle qui emploie sept vacataires sur des contrats de 80 heures par mois. Pour deux heures de visite de la Tour Charlemagne ou de la ville, ils touchent entre 35 et 50 euros nets. "Cela explique très certainement pourquoi on a du mal à recruter, reconnait Frédéric Dufreche, responsable du service patrimoine de Tours. Certaines collectivités ont été obligés de passer certaines personnes en CDI, peut-être qu'il faudra s'y mettre. En attendant, la rareté des guides-conférenciers nous oblige à caler des dates avec eux très en amont. Je fais des plannings à un an maintenant, pour que l'on soit en capacité d'honorer toutes nos prestations. Le souci, c'est quand nous avons des demandes de groupes ou des scolaires, qui se font parfois quatre semaine avant la date souhaitée. On n'a parfois plus de guides disponibles et on est parfois obliger de refuser."

Selon Frédéric Dufreche, ce manque de guides-conférenciers dans le département n'est pas uniquement dû au Covid-19. Il évoque aussi la réforme de la carte professionnelle, appliquée en 2012. "Avant, il y a quatre cartes différentes pour des compétences différentes, dont celle de "Ville et Pays d'art et d'histoire", un label que Tours a obtenu. Nous organisions un concours pour la délivrer et généralement, on embauchait les lauréats. Mais ça a disparu avec le regroupement des quatre cartes en une seule. Nous n'avons plus de concours et il n'y a, du coup, plus aucune formation de guides-conférenciers en région Centre-Val de Loire. Cela explique beaucoup de choses."