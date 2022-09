Tourisme : le premier bilan de la saison est "satisfaisant" dans l'Yonne

La saison estivale n'est pas encore terminée mais les professionnels du tourisme ont le sourire. Le premier bilan est très positif. Selon Yonne Tourisme, plus d'1,2 million de nuitées ont été enregistrées en juillet dans le département. Un chiffre en hausse de 14,5% par rapport à l'an dernier et 10,8% par rapport à 2019, l'année de référence avant la crise Covid-19.

Le bilan du mois d'août n'a pas encore été finalisée mais il s'annonce aussi satisfaisant que juillet. "L'été a été très fatigant", explique avec un grand sourire Sylvie Ramis, gérante de l'hôtel Le Normandie à Auxerre. "Je pense que septembre va être un bon mois aussi". 17,5% des professionnels interrogés par Yonne tourisme estiment que les perspectives de réservations sont bonnes, 52,5% considèrent qu'elles seront moyennes et 30% mauvaises.

Le retour des touristes étrangers

Cet été marque le retour de la clientèle étrangère dans l'Yonne. "Plus diversifiée que les années précédentes : beaucoup de Canadiens, des Italiens au mois d'août qu'on avait pas vus depuis trois ans et beaucoup d'Irlandais. Depuis fin août on voit aussi arriver des Américains", détaille Sylvie Ramis.

A Joigny, Locaboat plaisance se réjouit également du retour de sa clientèle étrangère. "On a retrouvé nos Européens qu'on avait perdus un peu pendant la période Covid et aussi une clientèle lointaine. L'an dernier on avait une clientèle principalement française et là on rebascule sur une clientèle étrangère. Notons tout de même que nous avons récupéré une clientèle française que nous ne connaissions pas avant la pandémie", explique Lauren Develet, la responsable commercial et marketing chez Locaboat plaisance.

En juillet, 31% des touristes étaient des étrangers. Les Belges, les Néerlandais et les Allemands étaient les plus représentés dans le département en juillet. Les Français restent donc majoritaires, une clientèle de proximité d'Ile-de-France, de Bourgogne Franche-Comté et du Grand Est.

Quelles ont été les conséquences de l'inflation ?

Le retour des professionnels du tourisme au sujet de l'inflation est mitigé. Le domaine Sorin-Coquard note que "le panier a été plus maigre" cette année. D'autres n'ont pas vu de différence. "Il y a eu une augmentation de nos tarifs, comme partout, mais je n'ai pas eu de perte de clients, je n'ai pas eu l'impression qu'ils ont moins consommé et je n'ai pas eu réflexion à ce sujet. ", indique Karl Despres‎, le gérant du restaurant American Gril. Le restaurateur en revanche regrette le manque de main d'œuvre dans le secteur. "Ma femme est venue m'aider alors qu'elle a un autre emploi".