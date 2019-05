Tourisme : les campings de la région affichent complets pour ce weekend de l’Ascension

Occitanie, France

Du beau temps, des températures qui vont dépasser les 30°C, ce weekend de l’Ascension donne un avant-goût de l'été. Et les Français en profitent, 12 millions d'entre eux partent lors de ces quatre jours selon le cabinet d'étude Protourisme.

Des campings qui affichent complets

Du côté des professionnels du tourisme, l'affluence se fait sentir. Certains établissements sont complets. "La saison est bien lancée, se félicite Michel Dubié, président de la fédération régionale de l’hôtellerie de plein air en Midi-Pyrénées. Le mois de mai avait été difficile. Les ponts du 1er et du 8 mai n'ont pas connu un temps favorable. Et nous, surtout en camping, il nous faut du soleil."

La saison démarre avec un peu de retard mais il est optimiste. "S'il fait beau, je pense que le mois de juin sera très bon pour les campings. On sent que les gens ont reporté un petit peu leurs vacances", ajoute Michel Dubié.

Les clients réservent sur internet

Ces bons chiffres devraient soulager ce type d'établissements qui est de plus en plus concurrencé par la commercialisation sur internet, du type Airbnb ou Booking. "Aujourd'hui, 80 % des clients réservent par internet. On n'a donc tout intérêt à être présent en ligne. Et pour être présent, il faut être fort, il faut se grouper", explique Michel Dubois.

"Si on veut aller chercher du client, ça coûte cher. Il faut qu'on participe à des salons à l'étranger ou en France. Il faut qu'on travaille sur internet. C'est du service qualitatif aussi, avant on ouvrait tous les services en juillet et en août, aujourd'hui c'est dès l'ouverture" fait-il remarqué.

Les établissements de plein air doivent aussi faire face au développement des aires de camping-cars, qui sont de plus en plus privilégiées par ces voyageurs.