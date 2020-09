Tourisme : les gîtes ruraux grands gagnants de l'été en Limousin

Le Limousin fait partie de ces régions rurales où la saison touristique aura été finalement bonne. Elle a même été excellente pour certains professionnels, notamment pour tous ceux qui proposent des gîtes situés en pleine campagne corrézienne ou haut-viennoise. Certains ont fait le plein. En revanche la saison a été beaucoup plus contrastée dans l'hôtellerie traditionnelle.

En Haute-Vienne, en fait, il y a Limoges et le reste du département. A Limoges, la saison des hôtels n'a pas été bonne reconnaît sans détour Alain Guillou, le Président de l'UMIH, l'Union des Métiers de l'Hôtellerie de Haute-Vienne. "Sur l'Agglo de Limoges, on sera sur un taux de fréquentation entre 45% et 55%" explique-t-il, "contre 65% à 70% habituellement", soulignant tout de même de bons week-ends, à l'occasion des grands passages sur l'A20. L'explication ? "Les gens ne rentraient pas trop en ville, préférant le grand air de la campagne et grands espaces" poursuit Alain Guillou.

Des gîtes complets pratiquement tout le mois d'août

Résultat : ce sont les gîtes situés à la campagne qui ont effectivement raflé la mise. Certains ont même connu un été exceptionnel, avec un mois d'août complet sur quasiment sa totalité, ce qui n'est pas si fréquent. Pour la Directrice des Gîtes de France en Haute-Vienne, Marie Dumaître, les vacanciers ont clairement choisi la sécurité. "Ils ont choisi un hébergement qui peut être assimilé à une résidence principale, on ne le partage qu'avec sa famille ou ses amis proches, sans risque. Il y a eu sans doute une recherche d'endroits assez secure", explique Marie Dumaître. Le Directeur des Gîtes de France en Corrèze, Philippe Bordes, ne dit pas autre chose, en évoquant une "_hausse de fréquentation de 15 à 20%" par rapport à l'an passé_", confirmant le même succès qu'en Haute-Vienne sur les deux dernières semaines d'août.

Afflux aussi dans certains campings, comme à Beaulieu-sur-Dordogne, où Huttopia a affiché complet de mi-juillet à mi-août, et où les vacanciers ont plébiscité les hébergements en durs au détriment des tentes. Enfin, du côté du bassin de Brive, les espérances sont dépassées dans les hôtels. "Vu les événements, on ne pensait pas qu'on aurait autant de monde" avoue la responsable du Quercy, Charlène Lachaise, qui confirme aussi quelle a vu "très, très peu d'étrangers, c'étaient surtout des touristes français". Une tendance que le Comité Départemental du Tourisme de Haute-Vienne a chiffré : entre +5% et +10% de touristes venus de l'hexagone, mais avec toujours une assez forte présence des visiteurs belges.

Enfin, les activités de pleine nature ont cartonné, en Haute-Vienne autour des lacs de Saint-Pardoux et Vassivière, et autour du Lac du Causse en Corrèze, où les Tours de Merle et les pans de Travassac ont aussi accueilli beaucoup de visiteurs, comme également le Four des Casseaux à Limoges.

L'arrière-saison s'annonce aussi intéressante pour les hébergements ruraux. Quant aux hôtels "urbains", à Limoges notamment, ils restent eux suspendus à la reprise effective de l'activité économique, pour éventuellement retrouver le "tourisme d'affaires" qui s'est effondré depuis le confinement.