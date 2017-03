Tourisme : les nouveautés du forum numérique de Deauville

Les 20 et 21 mars, le forum Tourisme et Numérique se tient à Deauville...L'occasion de dévoiler les nouveautés 2017. Plus de 18 millions de français utilisent leur smartphone avant ou pendant leurs vacances pour les organiser, et ça n'est pas passé inaperçu auprès des professionnels du secteur.

Près de quatre français sur cinq consultent internet pour organiser leurs vacances. Un chiffre qui augmente chaque année selon le dernier baromètre Opodo/Raffour Interactif. Pour la cinquième édition du Forum Tourisme et Numérique de Deauville, organisé par Jacques Belin, de nombreux acteurs (start-up, collectivités, offices du tourisme, comités départementaux, régions) étaient réunis.

Deux journées pour discuter des évolutions du tourisme numérique. Comment analyser les ressentis des clients après leur voyage ? Comment mieux les acheminer jusqu'à certains sites culturels ? Sélection pour vous de quelques applications innovantes.

HandyTown, c'est une application qui met en scène un petit personnage, Handy, un guide conférencier pour vous faire découvrir une ville, quelque soit votre âge. Geoffrey, l'un des créateurs de l'application, qui sortira d'ici deux semaines, nous en dit un mot.

L'application Handy Town par l'un de ses créateurs Partager le son sur : Copier

Pour commencer, l'application se développera sur deux villes : Rouen et Deauville, dans le Calvados.

Baludik, une application mobile qui propose des jeux de piste. L'idée c'est de découvrir des territoires...tout en s'amusant. Au programme : énigmes, cartes, boussoles, photos. Chaque indice vous permettra d'avancer dans votre balade. Une application créée avec l'aide des offices de tourismes locales. L'application qui veut "vous faire sortir de votre canapé". Déjà disponible.

Sono Pluie, un tout nouveau mode de découverte touristique...Une promenade où le randonneur est équipé d'un parapluie géolocalisé et d'un casque. Dans le casque...des témoignages de locaux, des compositions sonores. L'idée du développeur Akken : déconnecter de tous les écrans pour ouvrir grand les yeux sur le monde qui nous entoure. Le parapluie sert alors de cocon et le son fait le reste.

Flers Virtuel, le site qui vous fait découvrir la ville de Flers avant les bombardements de 1944. Déjà récompensé au forum l'année passée. Un outil pédagogique de médiation culturelle, complètement gratuit.

MyMinuteTrip propose des vidéos d'une minute pour vous faire découvrir un lieu culturel, une activité touristique, près de vous ou de la destination où vous souhaitez vous rendre. Ou comment mettre l'eau à la bouche des touristes...quelques jours avant le départ.