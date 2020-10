Tourisme : les réservations divisées par deux en Occitanie pour ces vacances de la Toussaint

Les professionnels du tourisme en Occitanie sont peu optimistes, à quelques jours du début des vacances de la Toussaint. Les réservations ne sont pour le moment pas au rendez-vous, si bien que certaines hésitent carrément à maintenir leurs activités, pour ne pas tourner à perte. Au niveau régional, pour le moment les réservations sont divisées par deux par rapport à la même période l'année dernière.

Des annulations, et des carnets de réservations vides

Les gîtes de la région ont bien du mal à remplir leurs carnets de réservation : dans le Gers, la présidente des Gîtes de France, Christiane Pieters, en enregistre 50% de moins que l'année dernière à la même période. Son homologue dans le Lot, Jean-Marie Péquignot, estime lui que dans le département, il y a entre 30 et 35% de réservations en moins par rapport à l'année dernière.

Christiane Pieters, présidente des Gîtes de France dans le Gers, fait le point sur les premières tendances pour ces vacances de la Toussaint Copier

"On attend, et on attend quoi ? On ne sait pas. On est dans l'incertitude totale, Je crois qu'on en est arrivé au bout du rouleau" commente, un peu désabusé, Philippe Lefrançois, gérant du gîte de l'Hostellerie des Lacs, à Monclar-de-Quercy (Tarn-et-Garonne).

On est au point critique - Philippe Lefrançois

Des activités à l'arrêt ?

Les prévisions sont pour le moment tellement peu encourageantes que certains professionnels envisagent de ne pas maintenir leurs activités. Sylvain Ginet est directeur de Quercy découverte à Cahors et de l'agence receptives Lot et Dordogne Touristic Vallée. Il s'occupe notamment du petit train à Cahors, de bateaux de croisière sur le Lot, et d'une agence de bus et cars qui amène le touristes visiter des lieux emblématiques de la région. Pour son activité transports, il n'a pour le moment aucune réservation de groupe. "Si c'est pour ouvrir aux vacances de la Toussaint, et tourner à perte, et creuser un peu plus profond, c'est compliqué. Donc pour le moment on ne sait pas du tout ce que l'on va pouvoir faire" détaille Sylvain Ginet. À titre d'exemple, le petit train de Cahors pourrait rester à l'arrêt pendant les vacances si les réservations et coups de fil à l'office de tourisme ne repartent pas à la hausse.

Face à ces premières tendances le président du comité régional du tourisme et de loisirs d'Occitanie; Vincent Garel, garde un petit espoir : celui de voir arriver, comme pour les vacances d'été, des réservations de toute dernière minute, voire de "dernière seconde".