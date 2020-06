Tourisme : Campings, maisons, chambres d'hôtes, les réservations explosent cet été en Périgord

La Dordogne connait un engouement exceptionnel cet été auprès des vacanciers amateurs de nature et grands espaces après le confinement. Les réservations de gîtes, maisons, chambre d'hôtes sont en pleine explosion. Selon la préfecture, les réservations seraient en hausse de 7 à 9% en Périgord Noir.

Les touristes rêvent de nature et d'authenticité, comme ici au château de Saint-Orse.

L'été sera chaud en Dordogne. La fréquentation touristique s'annonce exceptionnelle. Ce mardi matin, le préfet de la Dordogne, Frédéric Périssat, a annoncé que les réservations étaient en train d'exploser. Pour le Périgord Noir ( Sarlat- Sud Est de la Dordogne) les réservations sont en augmentations de 7 à 9%. Certains types d'hébergements comme les gîtes, maisons individuelles ou chambres d'hôtes sont les plus convoités. Dans le Périgord Noir difficile de trouver désormais une maison avec piscine.

Le Périgord Noir fait partie des secteurs les plus demandés © Radio France - Emmanuel Claverie

Le retour des touristes dans les campings et notamment des Hollandais

Toujours selon la préfecture, les campings bénéficient également de cet engouement pour des vacances "nature en France". De nombreux campings sont déjà complets au mois d'août. Ils bénéficient aussi du retour d'une certaine clientèle étrangère. Les Hollandais, très amateurs de camping et de loisirs nature, sont déjà de retour. Dans cette période post-Covid, les touristes apprécient particulièrement ce type d'hébergement individuel et en pleine nature.

Le Périgord fait sa pub à la télévision

La Dordogne bénéficie d'une bonne image auprès de touristes français qui rêvent de nature et d'espace après la période de confinement. Le département a également été moins touché par la pandémie, ce qui contribue à rassurer les visiteurs. Selon Airbn'b, le Périgord est la deuxième destination la plus demandée en France cet été sur la plateforme. Le Périgord bénéficie également depuis quelques semaines d'une couverture médiatique importante, notamment à la télévision, à travers des reportages dans les JT ou des émissions comme " échappées belles " ou encore l'émission de cuisine " les p'tits plats en équilibre" tournée en Dordogne et diffusée tout l'été sur TF1 .

Le comité départemental du tourisme a également financé une campagne de spots publicitaires à la télévision.