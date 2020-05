Tourisme : les saisonniers vosgiens dans l'expectative

Dans les Vosges, les professionnels du tourisme, en particulier dans l'hôtellerie-restauration, espèrent y voir plus clair ce jeudi 28 mai. Le gouvernement doit faire de nouvelles annonces, notamment sur la question de la réouverture des bars et restaurants en "zone rouge".

Saisonniers cherchent travail désespérément

En attendant, les candidats aux emplois saisonniers continuent de postuler. "Des CV, on en a plein, confirme Hervé Pierrel, directeur d'hôtel des Vallées, à la Bresse. Tous les jeunes qui devaient partir à l'étranger ou dans le Sud, qui n’auront finalement pas de boulot pour l’été, donc des candidatures on en a une dizaine sous le coude". Mais Hervé Pierrel n’est pas certain du tout de pouvoir recruter ses six saisonniers habituels. "Cela va être selon la demande de la clientèle. Je suis persuadé qu’il n’y aura pas de saisonniers cet été, sauf un rebond énorme des touristes. Mais on a cette étiquette de « cluster », de « zone rouge » qui nous porte préjudice."

C’est le grand flou aussi pour les patrons de sites touristiques, comme le parc d’attractions Fraispertuis à Jeanménil. L’an dernier, le gérant Patrice Fleurent avait recruté 480 saisonniers. "Si on arrive à ouvrir le 11 juillet, je rentrerais 200 saisonniers pour cette saison", estime-t-il. Patrice Fleurent qui milite auprès des élus et de son syndicat professionnel pour aider financièrement une partie de ses saisonniers. "Ceux qui sont au chômage d’hiver, qui travaillent pendant six mois durant la saison estivale, ça va être terrible".

La situation est également compliquée pour les étudiants, qui comptent sur ces petits boulots pour payer les frais de scolarité, le permis, la voiture et les dépenses annexes. C’est le cas de Brian Arnould, Vosgien de 22 ans, qui revient travailler chaque saison au parc d’attractions de Jeanménil. Il se trouve aujourd’hui sans ressource et dans l’expectative."J’arrive à vivre de mes économies, mais c’est vrai que je comptais beaucoup sur Fraispertuis, comme les autres collègues." Dans l’espoir d’être finalement appelé en renfort cet été, Brian Arnould n’a pas postulé ailleurs. Il n’attend qu’une chose ; que ce brouillard se dissipe bientôt et qu’il puisse retrouver son travail de superviseur.