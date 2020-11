Tourisme : malgré la crise sanitaire, la Bretagne s'en sort mieux qu'ailleurs

En Bretagne, le nautisme affiche sa meilleure saison depuis de nombreuses années. C'est ce qui ressort d'une étude publiée par l'INSEE ce lundi. Dans cette analyse, qui porte sur la saison touristique 2020, l'Institut des statistiques observe que l'activité touristique régionale a été fortement affectée par la crise sanitaire en 2020. Mais la Bretagne s'en sort un peu mieux qu'au niveau nationale, peut-être parce que le contexte sanitaire était moins dégradé en Bretagne qu'ailleurs, mais aussi parce que l'absence de clientèle étrangère a été compensée par le forte présence de la clientèle française et bretonne.

Hôtels et restaurants à le peine

Sans surprise, le nombre de nuitées dans les hôtels a chuté entre mars et juin, avant de retrouver son niveau voisin de celui de 2019 seulement au mois d'août. Dans la restauration, un retour comparable à l'an dernier a été observé dès le mois de juillet.

Les plateformes de location de logements de particuliers ont été stoppées par la crise sanitaire. En août 2020 par exemple, au plus fort de la saison touristique, 42.600 logements bretons étaient proposées à la location sur les plateformes AirBnB, Abritel et HomeAway. C'est 5% de moins par rapport à août 2019. Sur l'ensemble de la saison 2020, ce parc locatif a généré plus de 2,3 millions de journées de location en Bretagne, une baisse de 21% par rapport à 2019.

Sur l'ensemble de la saison, les professionnels "affichent une satisfaction contractée selon l'espace et le type d'activité de loisirs", souligne l'INSEE dans son étude.

Nautisme et cyclisme

Ainsi, les voies vertes et les véloroutes ont été près prisées des vacanciers. La fréquentation de ces espaces est en hausse depuis quatre ans, et malgré les deux mois de confinement, "la fréquentation atteint 1,2 million de passage entre avril et septembre", une hausse de 9% par rapport à l'année 2019.

Le nautisme affiche lui sa meilleure saison depuis plusieurs années. Selon , l'INSEE, le chiffre d'affaires des activités nautiques en Bretagne est de 110 millions d'euros pour la saison 2020, soit une hausse de 18,5% par rapport à 2019, et avec en particulier une forte hausse chez les professionnels qui proposent du canoë-kayak. Pour d'autres, la crise n'est pas terminée : c'est notamment le cas pour les prestataires de voiliers collectifs, des centres d'hébergement liés aux classes de mer ou encore les prestataires spécialisés dans l'événementiel.