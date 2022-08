Tourisme : "Nous sommes revenus à des niveaux d'avant-Covid" en région PACA

Le premier bilan de l'été est plutôt bon en PACA, selon François De Canson, vice-président de la Région en charge du tourisme. "On peut dire que nous sommes revenus à des niveaux d'avant-Covid" explique-t-il. "On a un léger retrait de la clientèle française entre 5 et 10% de moins, et on a un rebond des étrangers qui compense largement", argumente François De Canson.

La canicule pénalise le tourisme en ville

Mais à cause de la canicule le tourisme urbain se porte moins bien. "On peut dire que la campagne et le littoral sont stables par rapport à 2019, et un léger recul en montagne et dans la ville. Quand il fait très chaud on a pas envie de déjeuner ou de boire un verre en terrasse, on préfère le boire sur le littoral, comme on a pas envie de randonner ou jouer au golf, on a plus envie d'activités nautiques."

La sortie de la crise sanitaire stimule le tourisme

Et si les touristes français sont moins présents, c'est aussi parce qu'"ils ont eu l'occasion de repartir à l'étranger, il y a aussi le pouvoir d'achat". Toutefois, "les Français ont aussi constitué un bas de laine puisqu'ils n'étaient pas forcément partis en vacances pendant deux ans à cause du Covid, donc ils ont eu envie de se lâcher, peut-être un peu plus près de chez eux, peut-être des séjours plus courts, mais ils ont eu envie de partir."

Le mois d'août s'annonce plutôt bon puisque la région enregistre des taux de fréquentation au-delà de 85% par endroits, sans compter évidemment les réservations de dernière minute. Le mois de septembre enregistre déjà +20% de taux de réservation par rapport à l'année dernière.