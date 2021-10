Tourisme : nouveau record de fréquentation cet été dans la Drôme

La saison estivale 2021 a été meilleure que prévue dans la Drôme. Près de 4,5 millions de nuitées touristiques ont été enregistrées pour les mois de juillet et d'août, soit 10% de plus qu'en 2019, avant la crise sanitaire.

On s'attendait à une baisse de fréquentation touristique dans la Drôme avec la météo maussade de juillet et l'entrée en vigueur du pass sanitaire mais finalement les chiffres sont bons. C'est même une saison record. Près de 4,5 millions de nuitées touristiques ont été enregistrées sur les mois de juillet et d'août dans le département, soit 3 % de plus qu'en 2020 et 10 % de plus qu'en 2019.

Le retour des touristes étrangers

Si le bilan est positif pour les hôtels et campings, les réservations de locations type Gîtes de France et Airbnb, elles, ont explosé. Parmi les touristes, beaucoup de Français mais pas uniquement. Cette année, les étrangers sont de retour. En majorité des Belges, des Suisses aussi, des Hollandais et des Allemands. Seuls les Britanniques manquent à l'appel.

L'après saison commence plutôt bien avec 8 % de nuitées supplémentaires au 22 septembre par rapport à 2020. Le directeur de La Drôme tourisme, Bruno Domenach, admet que cela ne suffira pas à compenser les pertes de début d'année, "on se rapproche malgré tout d'une année normale et souhaitons que 2022 le soit."

Baisse de fréquentation des sites touristiques

Pour les sites touristiques, en revanche, la situation est plus compliquée. Deux tiers des gérants témoignent d'une baisse de fréquentation depuis la mise en place du pass sanitaire. Pas de fermetures en série jusqu'ici d'après Drôme tourisme mais avec la fin du fonds de solidarité ce jeudi, les prochains mois, pour certains, pourraient être décisifs.