Tourisme : pas de record de fréquentation mais une "bonne saison" en région Centre-Val de Loire

Entre l'inflation et la météo capricieuse durant l'été, tous les éléments n'étaient pas forcément réunis pour réussir la saison touristique 2023. Pourtant, à l'heure du bilan, les chiffres de fréquentation sont bons dans la région Centre-Val de Loire. Sans parler de record, certaines tendances sont très positives pour les acteurs du secteur. C'est le cas par exemple du nombre de nuitées réservées dans les hôtels et les campings : 3,1 millions de nuitées depuis le début de l'année, soit une augmentation de 10% par rapport à 2022.

ⓘ Publicité

"Vu la hausse des prix, le mauvais temps en juillet puis la canicule, on ne s'attendait pas à ce que les résultats soient aussi bons, confie Harold Huwart, vice-président à la région délégué à l'économie et au tourisme. Nos vacanciers ont du se serrer la ceinture sur l'alimentation et l'hébergement à cause de l'inflation." Les touristes étrangers - qui avaient du mal à revenir chez nous depuis la crise covid - sont de retour. Sur l'année 2023, ils représentent entre un quart et un tiers de la fréquentation.

Les châteaux ont la cote !

Parmi les lieux prisés des touristes, on retrouve bien évidemment le Zoo de Beauval qui attire environ deux millions de visiteurs. Pour découvrir la nature et les paysages de la région, les cyclistes étaient nombreux sur les routes de la Loire à Vélo. Les sites patrimoniaux ont aussi porté le territoire en terme de fréquentation touristique.

Dans le Loir-et-Cher, le château de Chaumont-sur-Loire a fait le plein comme le rapporte Chantal Colleu-Dumon, la directrice du domaine : "Nous sommes déjà à 465 000 visiteurs. Sans les épisodes de pluie et de canicule, nous aurions eu une année record !" Chantal Collon-Dumeu mise sur l'automne et les différents évènements prévus au château de Chaumont-sur-Loire pour prolonger cette belle saison touristique.