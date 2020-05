Tourisme : des vacances en France, bonne nouvelle sauf pour les voyagistes

Les Français pourront partir en vacances cet été ! C’est le Premier Ministre qui l’a annoncé ce jeudi en précisant que ces déplacements se feraient à l’intérieur du pays, excepté dans les départements rouges qui seront soumis à des conditions particulières. Bonne nouvelle donc pour toute une économie qui va donc avoir la possibilité de sauver les meubles même si cela ne devrait pas tout régler.

"Nous sommes bloqués"

Les voyagistes, eux, sont loin d’avoir le sourire. Ces sociétés spécialisées dans les voyages à l’étranger sont loin pour l’instant d’apercevoir une éclaircie. La société stéphanoise STC Voyages est par exemple spécialisée dans les déplacements en car notamment en Espagne et en Italie. Pour la responsable de l’agence Anaïs Deplace, rien n’a changé et la situation reste très problématique : "Jusqu'à environ début septembre, nous sommes bloqués pour la plupart des destinations. On nous a demandé d'annuler nos voyages parcequ'ils ne pourront pas être assurés. On reste en attente. Pour l'Espagne par exemple on attend de savoir si les frontières vont être fermées jusqu'en octobre ou jusqu'en 2021. C'est ce qui est compliqué à gérer : d'avoir très peu d'informations. C'est compliqué de voir sur le long terme et de se réinventer face à une crise sanitaire comme celle-ci où on ne sait pas ce que cela va donner d'une semaine à l'autre."

"La situation est difficile à tenir pour nos partenaires au Chili"

De son côté, la société stéphanoise L’Autre Chili organise des voyages en Amérique Latine, au Chili et en Patagonie. Aucune perspective de reprise pour le patron Sevan Hagopian alors que la capitale chilienne Santiago est en quarantaine depuis mercredi. Il enregistre à cette période en temps normal de nombreuses réservations pour l’automne qui font vivre leurs partenaires locaux : "Les gens s'y prennent d'habitude 6 mois à l'avance car l'été austral, en Patagonie et au Chili c''est entre novembre et mars. C'est la saison haute touristique. C'est donc aujourd'hui habituellement que les voyageurs préparent leurs vacances. Au Chili, nos partenaires qui vivent du tourisme sont dans une situation très compliquée. On a lancé une cagnotte pour soutenir notre associée sur place qui dépend uniquement de nous. Pour nos amis et notre réseau local, la situation est compliquée et on essaye de leur donner espoir mais la situation est difficile à tenir".