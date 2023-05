Tourisme : qui sont les touristes qui viennent en Bretagne et que font-ils dans la région ?

Davantage de courts séjours, les Allemands deviennent la première clientèle étrangère en Bretagne et la pratique des activités de pleine nature est en augmentation. C'est ce que révèle l'enquête baptisée "Reflet" . Réalisée tous les cinq ans, elle dresse la photographie du tourisme en Bretagne et permet aux professionnels du secteur de nourrir leurs stratégies en phase avec les attentes et les comportements des visiteurs.

ⓘ Publicité

Brexit, crise sanitaire, arrivée de la LGV en Bretagne, développement des plateformes de location, prise de conscience environnementale, conflit en Ukraine et son impact sur le coût des carburants, reprise de l’inflation ont rebattu les cartes en impactant les habitudes et les comportements des touristes.

Progression des nuitées allemandes et de la clientèle de proximité

En 2022, 109 millions de nuitées touristiques ont été réalisées en Bretagne, permettant à la région de renouer avec les niveaux de fréquentation d’avant-crise sanitaire. Si depuis près de 20 ans, le volume de nuitées touristiques comptabilisées en Bretagne reste relativement stable, l’excursionnisme, les balades à la journée des Bretons et de leurs voisins limitrophes dans la région, augmente fortement, dopé à la fois par une augmentation de la population régionale et par un besoin accru d’évasion dans un contexte de crise.

Des touristes à Vannes, en avril 2023. © Maxppp - Richard Villalon

L'enquête révèle un recul important des nuitées britanniques, compensées par une progression des nuitées suisses, néerlandaises et allemandes. Les Allemands deviennent la première clientèle étrangère en Bretagne, générant 28 % des nuitées étrangères.

La clientèle de proximité progresse : 36 % des nuitées françaises proviennent de résidents de Bretagne, de Pays de la Loire ou encore de Normandie. C’est sept points de plus qu’en 2016, faisant de ces visiteurs la première clientèle de la Bretagne, devant l’Île-de-France (30 % des nuitées françaises).

Les séjours sont plus courts, notamment en cœur de saison, signe d’une fragmentation des séjours. La durée moyenne de séjour passe en été de 9,8 jours en 2016 à 8,3 jours en 2022, et la part de séjours de moins de quatre nuits progresse de sept points.

Un délai de réservation raccourci, conséquence directe de l’instabilité associée à la crise sanitaire (57 jours contre 62 jours en 2016).

Balade à vélo au P'tit Bac qui relie Bénodet au port de Sainte-Marine (Finistère) © Maxppp - Yves- Marie QUEMENER

Les activités de pleine nature très largement plébiscitées

Les activités de pleine nature sont très largement plébiscitées tout comme la découverte du patrimoine régional. Cette recherche de nature s’incarne aussi à travers la progression des séjours en Bretagne intérieure (+3 points).

Les visites culturelles sont aussi en progression (musées, expositions : + 12 points ; découvertes de villes, villages : + 9 points).

Vers des vacances plus responsables ?

L'enquête menée par Tourisme Bretagne montre aussi que la part des séjours réalisés par le train augmente (+ 3 points par rapport à 2016). Mais plus encore, c’est la diversification des modes de déplacement utilisés au cours du séjour qui témoignent de cette évolution. Ainsi, 3/4 des visiteurs optent régulièrement pour la marche ou le vélo pour leurs déplacements du quotidien, ils étaient moins de 20 % en 2016. 9 % auront pris des transports en commun régulièrement (3 % en 2016). Et ils ne sont plus que 57 % à utiliser la voiture tous les jours (78 % en 2016).

86 % des visiteurs déclarent agir pour diminuer l’impact de leur séjour sur l’environnement, une proportion multipliée par 2,5 en six ans. Les actions privilégiées concernent le respect des sites visités (84%), la gestion et le tri des déchets (75 %) ou encore la consommation responsable et/ou locale (59 %).

L'enquête Reflet a été réalisée entre février et décembre 2022, en Bretagne et Loire-Atlantique. Les visiteurs étaient interrogés post séjour, en ligne après avoir donné leur accord pour participer à cette enquête, soit auprès d’enquêteurs de la société Symétris présents sur 76 sites de visites, marchés, ou points de sortie du territoire ; soit en complémentant un bulletin de participation disponible dans plus de 250 sites partenaires (sites de visites, offices de tourisme, écluses, ports de plaisance, centres nautiques, hébergement relevant du tourisme social et solidaire).