Tourisme : réservations en hausse dans les gîtes berrichons pour les vacances de la Toussaint

Les gîtes de France ont le vent en poupe dans le Berry. Pour les vacances de la Toussaint, qui débutent ce week-end, le nombre de réservations double en moyenne, par rapport à 2019.

Une tendance qui confirme le succès de la région Centre-Val de Loire pour ces deux semaines de congés. Selon une étude de PAP Vacances, relayée par BFMTV, les réservations, toutes locations confondues, sont en hausse de 181% par rapport à 2019 dans la région. Cela en fait la deuxième région la plus prisée pour les vacances, derrière les Outre-Mer.

Hausse de 60% dans le Cher

Dans le département du Cher, le réseau Gîtes de France enregistre une hausse de 60% des réservations par rapport à l'année 2019. En revanche, les séjours sont plus courts. "Le réflexe a été pris, avec ce contexte sanitaire, de partir pour de courts séjours", constate Fanny Piederriere, adjointe de direction chez Tourisme et territoire du Cher. Dans le département, la clientèle reste essentiellement locale : elle provient de la région Centre-Val de Loire, du bassin parisien mais aussi du bassin lyonnais.

Pour Fanny Piederriere, cette augmentation n'est pas une surprise. "Dans ce contexte sanitaire, il y a eu un renouveau du tourisme vert ces derniers mois", explique-t-elle. "Les gens veulent fuir le tourisme de masse, ils recherchent plus de calme et la proximité avec leur lieu de vie." La crise sanitaire a donc permis aux gîtes de "tirer leur épingle du jeu", selon elle.

Une nouvelle clientèle dans l'Indre

"On est à +46% de réservations par rapport aux vacances de la Toussaint de 2019", déclare Ludovic Duris, responsable de l'agence Gîte de France de l'Indre. "Le panier moyen augmente aussi de 20%, c'est-à-dire qu'on a des séjours plus longs." En moyenne, les visiteurs réservent pour cinq nuits pour ces vacances, contre quatre nuits en 2019.

"En plus, on a de nouveaux clients", ajoute Ludovic Duris. "On a toujours les 20% de franciliens, mais là on a aussi une clientèle plutôt toulousaine ou bordelaise, qu'on n'avait pas avant, ni l'été, ni pour la Toussaint." Pour les prochains mois, le nombre de réservations est en forte "aussi bien pour novembre, décembre que pour la saison 2022", dans les gîtes de l'Indre.

Notre région est en train de prendre une vraie visibilité nationale - François Bonneau, président de la région Centre-Val de Loire

Ce boom des réservations dans les gîtes berrichons confirme le succès de la région Centre-Val de Loire pour ces deux semaines de congés. Selon une étude de PAP Vacances, relayée par BFMTV, les réservations, toutes locations confondues, sont en hausse de 181% par rapport à 2019 dans la région. Cela en fait la deuxième région la plus prisée pour les vacances, derrière les Outre-Mer.

François Bonneau, président socialiste de la région Centre-Val de Loire © Radio France - Rosalie Lafarge

Pour François Bonneau, président de la région Centre-Val de Loire, c'est le résultat de plusieurs années de travail. "Nous travaillons avec tous les acteurs du tourisme à l'allongement de la saison touristique", explique-t-il. Pour lui, cette explosion des réservations dans la région est une immense fierté. "Notre région est en train de prendre une vraie visibilité nationale", poursuit-il. "Pourquoi ? Parce que les produits locaux, le vin, la découverte à vélo, les sites magnifiques et naturels, une saison pour découvrir la Sologne et ses champignons... On est vraiment à la croisé des passions."