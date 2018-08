Pays Basque, France

Il y a les gîtes ruraux, les chambres d’hôtes, les gîtes de groupe et le camping à la ferme. Ici, le choix est vaste. Le pays Basque compte 684 gîtes ruraux dont 378 à l’intérieur dans la zone des coteaux et la montagne. On peut aussi réserver dans 70 maisons d’hôtes (dont 38 dans la campagne).

Si vous êtes une famille nombreuses ou que vous vous trouvez avec des amis vous trouverez aussi 10 gites de groupe (la majorité se trouvent dans le piémont et les zones les plus reculées). Ceux qui souhaitent camper disposent enfin de 7 campings à la ferme (6 d'entre eux en zone montagne).

En haute Soule à deux pas de Tardets © Radio France - Jacques Pons

Ici, vous n'aurez pas la mer mais la paix !

Cette formule constitue un complément de revenu indéniable pour les exploitants agricoles. Rien à voir avec les taux de remplissage de la côte car le camping à la ferme impose un cahier des charges précis. Des emplacements pour chaque campeurs de 200 à 300 mètres carrés sans oublier les commodités (points d'eau, toilettes etc.).

A Alos, dans la valle Ibar Eskuin, à deux pas de Tardets, les campeurs pourront choisir parmi vingt emplacements de 300 mètres carrés de la maison Carrique.

Ici (au camping à la ferme Carrique) on a de la place (20 emplacements) © Radio France - Jacques Pons

Avantage pour les amateurs, ils se trouvent non loin d'une ferme et peuvent en profiter pour tout connaitre de l'agriculture de montagne : traite des brebis, des vaches, fabrication de fromage. C'est le cas à la ferme Sobieta, à Alçay, à 7 kilomètres de Tardets.

Au camping à la ferme Sobieta les campeurs disposent de six emplacements et une salle commune © Radio France - Jacques Pons