Tourisme : le terroir de la Sarthe en souvenir

Alors que les juillettistes ont laissé leur place aux aoûtiens, la vente de souvenirs dresse un premier bilan. Et les produits régionaux se placent très bien.

"C'est quelque chose qui nous a surpris sur cette dernière année", explique Bruno Ray, directeur de l'office de tourisme du Mans. "Par exemple, le vin, on en vend deux à trois fois plus qu'il y a un an".

Gros achats de rillettes

A la boucherie charcuterie Quelier, la vente de rillettes a bien repris avec le retour des touristes. Avec les confinements, on s'est rendu compte que c'était les touristes qui nous faisaient la vente de rillettes", analyse Charlotte Quelier. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les rillettes séduisent. "Hier des clients m'ont pris 12 moyens pots, et deux grands." Des ventes importantes ponctuelles, généralement les clients repartent avec "un ou deux pots, ou trois ou quatre".

Face à cet engouement des touristes pour les rillettes, l'office de tourisme et plusieurs charcutiers manceaux ont mis au point un nouveau pot pour les rillettes, "un peu comme celui des foies-gras". Le but : faciliter la conservation lors du retour chez eux des touristes.

Pour les becs sucrés, il y a du choix aussi. Claudine et Monique, deux touristes belges, comptent bien repartir avec quelques petites douceurs. Et comme elles résident à Sablé-sur-Sarthe, ce sera des sablés ! "Parce qu'on est des gourmandes et des gourmettes", plaisantent-elles, "et on aime découvrir les spécialités locales".

Julie, étudiante en cinéma, a elle glissé dans son sac de randonnée un petit pot de caramel et un de pâte à tartiner artisanale avant de rentrer à Rennes.

Les produits régionaux et plus globalement le manger local séduisent de plus en plus.

Les best-sellers indétrônables

A côté de ces produits, les classiques mugs, porte-clés et autres magnets restent des bestsellers de la vente de souvenir. "C'est petit, ça prend pas de place, et c'est intemporel", explique une hôtesse de l'office de tourisme.

Autres classiques, les produits dérivées des 24H du Mans. Affiches, t-shirts, casquettes, "ça marche bien toute l'année, mais c'est sur qu'il y a un pic au moment des différents événements".