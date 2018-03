Dans sa boutique à La Clusaz, Mathieu affiche un grand sourire. "Franchement, cet hiver cela a très bien marché. Il y a quinze jours on n’avait plus une seule paire de skis à louer et c’était comme ça dans toute la station. Les touristes étaient contents de voir toute cette neige." Un manteau blanc et surtout très épais (plus de 7 mètres au sommet des pistes et 50 cm au cœur du village à 1 000 m) qui a attiré les vacanciers dans la station des Aravis. "Pour la période du 15 novembre 2017 au 8 mai 2018, nous pouvons déjà dire que notre chiffre de fréquentation va progresser de plus de 5%", indique-t-on du côté de la centrale de réservation de La Clusaz.

Taux d’occupation à 85%

Plus de neige, donc plus de monde. Ce constat s’applique à l’ensemble des 112 stations des Pays de Savoie. "Le bilan est bon. Sur la période des vacances d’hiver (février et début mars), le taux d’occupation atteint 85%", précise Savoie Mont Blanc. Avec un pic de fréquentation à 90% pour la 3e semaine des congés (concentrant les vacanciers français des zones B et C ainsi que les néerlandais). "Sur l'ensemble de cette période nous sommes en progression de 3 points par rapport à l’hiver, c’est une belle saison", poursuivent les responsables de l’organisme chargé de la promotion des stations de skis savoyardes.

(Source Savoie Mont Blanc Tourisme) -

Peu de soleil moins de skieurs sur les pistes

Seul ombre au tableau, la météo qui n’a pas été très clémente en ce début d’année. Froid, vent, importantes chutes de neige et voir même de la pluie… Tous ces aléas climatiques ont eu pour conséquences de freiner la vente de forfaits. "La fréquentation (des pistes) a été limitée par la météo, reconnait Laurent Reynaud, directeur général des Domaines Skiables de France. En termes de journées-skieurs on se trouve dans une saison convenable mais moyenne." Les touristes auraient donc privilégié les forfaits journée (voir demi-journée) à l’achat d’un forfait semaine. Et surtout, la clientèle locale ne s’est pas ruée sur les pistes. "On espère que d’ici la fin avril, l’anticyclone va s’installer pour enfin offrir de vraies belles journées de ski."

On est dans une saison moyenne et pas une saison exceptionnelle (...) la météo a limité la fréquentation sur les domaines skiables." - Laurent Reynaud directeur général des Domaines skiables de France.