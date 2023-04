Tourisme : toujours la pénurie de personnels dans les restaurants du Calvados

Urgent : Recherches serveur ou cuisinier. Les offres d'emplois sont très nombreuses dans les bars et -surtout- restaurants de Normandie en ce début de saison touristique. À Ouistreham, difficile de trouver un responsable d’établissement serein face à cette pénurie de personnels qualifiés.

“En ce moment le patron il est en cuisine, au service, il fait la comptabilité et les courses” décrit Mickaël Caugy, dirigeant depuis un an de la crêperie "les Cabines". Il se démultiplie pour combler le manque de main-d’œuvre dans son établissement qui s’appuie sur trois salariés en cuisine et deux au service. Ses collègues restaurateurs font le même constat : difficile de trouver du personnel fiable, observe le patron de la pizzeria "le comptoir". “Parfois je prend quelqu’un qui vient un jour, deux jours puis il m’envoie un message le troisième pour me dire qu’il ne viendra plus”. Les candidats passent d’établissements en établissements. Cette situation leur permet d’imposer leurs règles, en organisation du travail et au niveau des rémunérations. “Oui les salariés sont plus exigeants, il faut qu’on soit bien payés. Surtout qu’avec ces manques de personnels, on fait encore plus d’heures” confie Jean-Pierre, dix de métiers en cuisine, actuellement employé au “Mamma Mia”. “Je suis polyvalent, je tourne sur plusieurs postes, y compris à la plonge”.

Salaires, organisation de la semaine de travail

Selon une étude de l’UMIH (Union des métiers et des industries de l'hôtellerie) 220.000 employés de la restauration ont quitté la profession suite aux confinements de 2020 et 2021. Le syndicat patronal indique que les salaires ont nettement augmenté, “jusqu’à 16 % dans certains cas” selon Yann France, représentant de l’UMIH Calvados. Mais la pénurie persiste et certains restaurateurs se concurrencent entre-eux pour attirer du personnel. “Je met souvent une prime dès que je peux pour garder mes employés” confirme André Negra, patron du “Cheval Blanc”.

“Je pense avoir des salaires attractifs mais il y a des restaurants qui ont de plus gros volumes donc ils peuvent payer davantage” observe Mickaël Caugy. “Moi je joue plutôt sur le côté familial, avec du temps de repos adapté pour ceux qui veulent un week-end dimanche et lundi, avec un autre soir libre dans la semaine” détaille le patron de la crêperie "les Cabines". Faute de trouver du personnel qualifié, il n’a pas hésité à former ceux qui n’ont pas d'expérience et il est heureux de les avoir conservés.

La saison touristique s’annonce donc compliquée, dans le prolongement de la pénurie de personnel déjà perceptible en 2022. “Les entreprises ne peuvent pas exploiter 100 % de leur capacité. Elles doivent fermer des salles ou des terrasses faute de personnels” souligne Yann France. “C’est un frein, un manque de chiffre d'affaires au mauvais moment, alors qu’il faut commencer à rembourser les PGE souscrit lors du Covid” conclut le responsable départemental de l’UMIH.