Tourisme : Trois milliards d'euros de pertes depuis le début de la crise dans la métropole de Nice

Le secteur du tourisme est frappé de plein fouet par le confinement et la crise coronavirus. Les premières estimations que France Bleu Azur a pu consulter évoquent près de trois milliards d'euros de manque à gagner en moins de deux mois.

Pour le monde du Tourisme, la croisière ne s’amuse plus. Le premier ministre Edouard Philippe annonce, ce mardi après-midi, que les déplacements entre régions seront encore strictement réduits au moins jusqu’à début juin. L’accès aux plages interdit jusqu'au premier juin ainsi que toute nuitée d’hôtel pour du tourisme. Le secteur perd donc tout espoir de vivre sa saison au temps des ponts de mai.

Deux milliards et demi d'euros pour le commerce

La tendance est flagrante : tous les secteurs sont dans le rouge. "150 millions d'euros pour les hôtels, 420 millions d'euros pour la restauration et 7 millions pour les congrès reportés à Accro-polis." La plus forte perte concerne le commerce : deux milliards et demi d'euros. Dont une grande partie est liée à la disparition de la clientèle étrangère. Elle représente 60% de la population touristique azuréenne à cette période de l'année.