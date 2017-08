Tourisme : un beau mois d'août dans la Manche grâce aux touristes étrangers

Malgré une météo morose, les touristes n'ont pas boudé le mois d'aout dans la Manche. Au contraire, selon les premières tendances recueillis auprès des professionnes du tourisme par l'observatoire du toruisme, la fréquentation ce mois ci a été meilleure qu'en août dernie

Et si la fréquentation touristique a a été meilleure en août dans la Manche c'est notamment grâce aux touristes étrangers qui sont venus plus nombreux, notamment les Allemands, les Belges et les Néerlandais, trois clientèles en progression. Les professionnels ont constaté aussi une belle augmentation des visiteurs italiens et espagnols. Les Britanniques restent en tête même si nos voisins ont été moins nombreux qu'en 2016 à traverser la Manche.

Clientèle française stable

La clientèle française elle est restée stable...les Français qui représentent près de 3 quarts des nuitées dans les meublés de tourisme pour ce mois d’août.La première semaine du mois a été un peu moins remplie, météo capricieuse oblige mais ce sont les musées qui ont en profité avec une fréquentation supérieure à 2016.

Et septembre ?

Les professionnels du secteur regardent maintenant le mois de septembre mais il est difficile de donner une tendance : septembre rime aussi avec réservations de dernière minute.