Tourisme : un bilan en demi-teinte en Corrèze en juillet

Le mois de juillet est généralement moins bon qu'août en Corrèze en ce qui concerne la fréquentation touristique. Mais cette année cette tendance, en attendant le bilan du mois d'août, se confirme vraiment durement. Tous les professionnels évoquent une baisse du nombre de touristes dans leur établissement.

Les étrangers ne sont pas là

Dans son camping l'Europe à Monceaux-sur-Dordogne Roger Martin souligne qu'il n'a jamais fait le plein durant ce mois de juillet. En cause selon lui, l'absence des étrangers. "Au mois de juillet il a fait très beau en Hollande. Donc les gens sont restés en Hollande. Les campings y étaient surchargés. Donc les Hollandais sont moins venus ici". L'inflation a sans doute aussi été un frein. Maryse Guilhe a vu passer nettement moins de monde dans son bistrot de Monceaux-sur-Dordogne. "Je pense qu'il y a bien 15 ou 20 % de moins de fréquentation". Et que dire des loueurs de canoé-kayak du secteur. Chez Safaraid Paul Sanz-Dominguez et ses collègues attendent souvent les clients. "On peut le voir là. Le parc est encore plein de canoés et on attend les clients pour les faire partir".

Un été normal

Tout n'est pas cependant si morose en Corrèze. Dans les gîtes en particulier. Après un début juillet en nette baisse les réservations de dernière minute se sont multipliées pour finalement rééquilibrer les choses explique Éric Boudka, chargé de communication des Gîtes de France en Corrèze. "Les gens sont arrivés tard (...). On parlait avant de dernière minute on peut parler dorénavant de dernière seconde". Au final le taux de remplissage des 600 gîtes corréziens affiche 98 %, soit une baisse d'à peine 4 % par rapport à l'an dernier. Et somme toute " après ces deux années de covid exceptionnelles où on était à un taux de remplissage de 100 %, on revient à une normalité de réservations pour la Corrèze. Soit entre 95 et 98 % l'été. Ce qui est très bien pour nous".