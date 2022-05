Tourisme : un bilan positif du week-end de l'Ascension à Bénodet

C'était le seul pont de l'année, et il a tenu toutes ses promesses. Les touristes étaient nombreux à venir en Bretagne pour l'Ascension. Dans la région, 9 emplacements de campings sur 10 étaient occupés, par exemple.

A Bénodet, les professionnels du tourisme ont fait le plein. Les serveurs du restaurant L'Effet Mer n'ont pas eu le temps de chômer. Les clients étaient au rendez-vous tout ce weekend de l'Ascension. "On a été complet dès mercredi soir", explique Julien Vereeck, le gérant. "En 10 ans, j'ai jamais fait un week-end comme ça".

Un bon weekend aussi dans le restaurant voisin, quoi qu'un peu plus mitigé pour Baptiste Dejeux, le responsable de salle. "Ca a été exponentiel, parce que jeudi et vendredi on a pas eu un très beau temps, mais _dès qu'il a fait beau, on était complet._"

"Comme en été !"

Chez les commerçants en revanche on est unanime. Le bilan est plus que positif, comme pour Nathalie, vendeuse dans une boutique de vêtements. "C'était comme en été !" Des clients contents d'être en vacances et près à se faire plaisir, un bon signe pour l'été qui arrive. "Je suis très optimiste", conclut Bruno Porhiel, propriétaire de la boutique voisine. "Les gens sont heureux, on a l'impression que le Covid est derrière nous."

Prochaine échéance pour confirmer l'essai, le weekend de la Pentecôte début juin.