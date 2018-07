Vosges, France

La tendance tourisme est "positive" à la fin de ce mois de juillet pour les gérants de camping des Vosges selon Fédération de l'hôtellerie plein air du département qui gère une quarantaine de sites. Les clients ont été plus nombreux comparé à juillet dernier.

Le camping dans les Vosges attire de plus en plus

Dans ce camping de Xonrupt-Longemer, la tendance se confirme."On compte 15% de clients en plus en juillet par rapport à la même période l'année dernière" affirme Pilar Dufour la gérante. Après une première quinzaine de juillet plutôt calme à cause du début tardif des vacances scolaires cette année, cet établissement affiche complet depuis le milieu du mois et nombreux sont les vacanciers qui appellent encore pour réserver. Pilar Dufour a repris ce camping, situé à quelques centaines de mètres du lac de Longemer, il y a 7 ans et à cette époque "les clients arrivaient à la dernière minute et on pouvait les accueillir mais 2-3 ans après, cela n'a plus été le cas. On a développé les infrastructures.

Les clients qui avaient l'habitude de venir dans les Vosges sans réserver ont été surpris d'entendre qu'on était complet. À croire que les Vosges n'attirent personne, et bien non ! Et donc maintenant les vacanciers réservent" Pilar Dufour - gérante de camping

Une majorité de clients étrangers

Maïté l'a bien compris et a réservé son emplacement depuis le mois de mars. Cette cliente originaire de la Haute-Marne prend ses vacances dans le camping depuis 20 ans "il n'y avait que des Français au début et maintenant il n'y a plus que des Hollandais !" constate la vacancière. En cette période, le camping compte 80% de clients étrangers. Mais il y a aussi des nouveaux clients français qui grâce au bouche à oreille ont entendu parler des Vosges. "On reste une semaine et on découvre la région" explique Hervé qui vient d'arriver de Montpellier "notre fils est venu il y a deux ans et il a voulu revenir puisqu'il a adoré et c'est vrai que c'est chouette ici !"

Dans ce camping de Xonrupt-Longemer, le mois d’août s'annonce aussi prometteur. Le site est déjà complet jusqu'au 20.