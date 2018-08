Les professionnels du tourisme ont le sourire dans le Nord et le Pas-de-Calais. Selon une enquête publiée ce mercredi par le Comité régional du tourisme dans les Hauts-de-France, le mois de juillet a été chargé dans les hôtels et les campings. Le mois d'août s'annonce tout aussi bon.

Nord-Pas-de-Calais Picardie, France

C'est "un mois de juillet qui frise l'excellence", selon le Comité régional du Tourisme et des Congrès en Hauts-de-France. Le CRT a publié ce mercredi une enquête menée auprès de 500 professionnels du secteur. Ainsi, on apprend que les hôtels et les campings de la région ont eu beaucoup de travail le mois dernier : la fréquentation a été bonne d'après plus de quatre professionnels sur cinq (82%). Cette fréquentation est même en hausse pour la moitié d'entre eux, si on la compare au mois de juillet 2017.

"Un effet soleil"

Les hébergements ont fait le plein presque partout : avec des réservations, là aussi, en hausse par rapport à l'an dernier, en particulier sur le littoral. Un bilan de mi-saison qui peut donc redonner le sourire aux hôteliers après un été 2017 en demi-teinte.

Pourtant cette année, il y avait de quoi être inquiet : les vacances scolaires ont commencé tard (le 7 juillet) et la Coupe du monde de football aurait pu encourager les fans à partir plus tard en congé. "On avait quelques questionnements par rapport à la Coupe du monde et au décalage des vacances scolaires, mais finalement, il y a eu un effet soleil et un effet Hauts de France très positifs," explique le maire d'Arras et président du Comité régional du tourisme Frédéric Leturque.

Le mois d'août s'annonce tout aussi bon. En tout cas, selon l'étude du CRT, deux professionnels sur trois s'estiment confiants pour la fin de saison dans la région (61%). Sur la côte, ce sont 78% des acteurs du tourisme qui se disent "optimistes" (et même 91% des gestionnaires d'équipements touristiques).

A la "conquête des touristes étrangers"

A noter également qu'un tiers des touristes venus dans la région au mois de juillet sont étrangers,originaires pour la grande majorité des pays voisins. Les Anglais et les Belges sont les plus nombreux. Sans oublier les Hollandais et les Allemands.

"La conquête des touristes étrangers est un objectif pour nous, confirme Frédéric Leturque. Ce sont des publics qui aiment découvrir la région, les monuments et pas seulement le littoral. Ils passent du temps à table et ils découvrent la convivialité de la région."