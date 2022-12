Tourisme : une année 2022 "exceptionnelle" pour les Gîtes de France dans les Vosges

A quelques heures du coup d'envoi des vacances de Noël, les Gîtes de France affichent un taux de remplissage proche des 90% dans les Vosges. "Avec les réservations de dernière minute, on va être complet", se réjouit Christophe Rey, le directeur, invité de France Bleu Lorraine ce vendredi 16 décembre.

La neige, qui est au rendez-vous, a motivé les derniers retardataires. Quant au contexte économique, le directeur des Gîtes de France 88 assure que cela ne freine pas les touristes. "L'inflation n'a pas eu d'effet sur les réservations, balaye Christophe Rey. On a pu sentir sur les vacances de la Toussaint un petit effet lié simplement au manque d'approvisionnement en carburant."

Un volume d'activité en hausse de 66%

Pour le directeur des Gîtes de France des Vosges, ce succès s'explique par différents facteurs. Il y a les tarifs, avantageux, mais aussi la destination qui attire de plus en plus. "Les Vosges sont au cœur d'un certain nombres de pôles émetteurs, comme la région parisienne. On a une vraie proximité, qui permet aux clients de ne pas se ruiner en venant ici."

Ce mois de décembre va donc clore, en beauté, une année remarquable pour les gîtes de France dans le département 88. "2022 a été exceptionnelle, on a eu une progression de 66% par rapport à 2019, année de référence." Cette progression est aussi liée au nombre, croissant, de propriétaires qui ont rejoint cette année les Gîtes de France.