Tourisme : une saison catastrophique avec seulement 40% de fréquentation en août", alerte le GHR Corsica

Conférence de presse du Groupement des hôtelleries et restaurants en Corse devant la préfecture d’ Ajaccio pour dénoncer une saison catastrophique

"Les établissements touristiques n’affichent que 40% de fréquentation pour le mois d’août", alerte le Groupement des hôtelleries et restaurants en Corse ce mardi 11 juillet, à l’occasion d’une conférence de presse tenue devant la préfecture d’Ajaccio. Le GHR Corsica réclame la mise en place d’une cellule de crise pour faire face "au total désarroi" dans lequel se trouve le secteur.

Le groupement aux 300 adhérents dénonce une mauvaise gestion économique et sociale : autant de la part des anciens élus de la Collectivité de Corse, que des actuels ; mais aussi des services de l’État, ou encore de la Chambre de commerce. Un manque de volonté politique considéré comme très anciens, qui a pris une nouvelle ampleur cette année selon le GHR, avec des annonces "absurdes et désastreuses" en début de saison.

"Le tourisme représente 39% du PIB de la Corse", rappelle à plusieurs reprises César Filippi qui analyse, parmi les facteurs, la problématique des transports aériens "beaucoup trop chers". "Il y a Bastia et le reste de la Corse !", souligne le président du Groupement des hôtelleries et restaurants, qui réclame notamment une meilleure harmonisation des différents aéroports de l’île.

Les différents acteurs présents jugent également "plus qu’urgent" la mise en place de réglementations locales pour réguler les meublés touristiques. Une question sur laquelle les mairies et les intercommunalités sont défaillantes, estime Jean-Baptiste Pieri, l’un des adhérents du GHR également secrétaire général du cercle des grandes maisons corses et hôtelier dans le gofle d'Ajaccio.