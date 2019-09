Tourisme : une saison mitigée pour les restaurateurs à Avignon

Avignon, France

La Ville d'Avignon a présenté ce vendredi 13 août le bilan de la saison 2019. "Une très belle saison" et certains chiffres le confirment. Le Palais des Papes a enregistré des fréquentations records sur tout l'été. Près de 223 000 touristes l'ont visité en juillet et en août, soit 11 % de plus par rapport à 2018. Le nombre de personnes à avoir traversé le Pont Saint-Bénézet lui est stable sur cette période : près de 164 000. Une dynamique qui, dans l'ensemble, a été bénéfique pour les autres lieux culturels de la Cité des Papes d'après la maire Cécile Helle : " On voit qu'on en retire des résultats sur nos musées avec, en plus, la volonté de la Ville de les rendre gratuit depuis plus d'une année maintenant. " Leur fréquentation a augmenté de 20 % par rapport à l'an passé.

Des restaurateurs grincent des dents

"Je rappelle que le tourisme dans une ville comme la nôtre c'est du développement économique. Beaucoup de professionnels dans l'hôtellerie et la restauration vivent du tourisme donc on ne peut que se réjouir de cette augmentation de fréquentation", poursuit la maire d'Avignon. Mais dans plusieurs restaurants place de l'Horloge, les gérants grincent des dents. Certains déplorent un chiffre d'affaire en diminution par rapport aux années précédentes, car "la consommation des touristes a changé".

" Cela fait trois ans que je fais cette saison et il y a eu beaucoup moins de monde dans les restaurants au mois de juillet cette année", affirme une employée du restaurant Le Venaissin. Un peu plus loin, un commerçant en activité depuis 34 ans à Avignon acquiesce : "Il y a des retombées commerciales grâce au Palais des Papes et au Festival d'Avignon mais le mois juillet a été moins bon dans les commerces. Le mois d'août a été encore plus calme." Ce dernier met en cause les travaux et le nouveau sens de circulation instauré début août en centre-ville.