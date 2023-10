Tourisme : vingt-cinq projets soutenus depuis trois ans

Pour la quatrième année consécutive, l'agence Tourisme et Territoires du Cher (AD2T) et la plateforme KissKissBanBank, pionnière en France du financement participatif, s'associent dans une opération originale qui vise à encourager l'émergence de projets à vocation touristique dans le Cher. "Le point de départ a été de vouloir stimuler le développement touristique du Cher en proposant des solutions un peu innovantes pour se démarquer", rappelle Jennifer Desille qui coordonne cette opération au sein de l'AD2T.

Un accompagnement durant six mois

Chaque année un appel à projets est lancé au printemps. "Nous recevons entre 30 à 40 dossiers par an", précise Jennifer Desille. Une sélection est faite suite à un oral que passent les candidats mi-avril devant un jury. Les lauréats sont ensuite accompagnés pendant six mois. "On les aide selon les besoins à affiner leur projet, à finaliser leur étude de marché, à se servir des outils de communication. On les conseille sur les aides financières auxquelles ils peuvent prétendre. Ils bénéficient aussi d'un coach de KissKissBanBank qui leur donne toutes les cartes pour réussir sa campagne", poursuit-elle. Le 1er octobre marque le coup d'envoi de la campagne de financement participatif pour une durée de 45 jours.

Depuis 2020, tous les porteurs de projets ont atteint voire dépassé leurs objectifs. Au total, plus de 260 000 euros ont été récoltés. Sur les 25 projets accompagnés depuis trois ans, certains se sont concrétisés comme le village western de Menetou-Salon ou la vinothèque Vue sur vignes à Sancerre. D'autres sont encore en cours de développement, retardés notamment par des délais administratifs ou des problèmes d'approvisionnement. "Mais tous vont voir le jour, c'est ça qui est formidable : ça fait 25 offres touristiques supplémentaires sur le territoire", se réjouit Jennifer Desille.

Pour cette quatrième année, neuf projets ont été sélectionnés. On peut les découvrir et les soutenir en se rendant sur la plateforme KissKissBanBank .