Gérardmer, France

Il n'avait pas osé le dire, par superstition. Mais aujourd'hui, Franck Lemaire l'avoue : au début de la saison, le directeur de l'école de ski de la Mauselaine à Gérardmer, a eu quelques frayeurs. "Nous emmenions des camions de neige sur le secteur pour maintenir des ouvertures de pistes, et cela à deux semaines des vacances scolaires !" se souvient-il. Et finalement, au moment crucial, tout est rentré dans l'ordre : "il y a eu une période de froid qui a permis de la production de neige et le renforcement du manteau neigeux, on a eu les dieux du ciel avec nous !" avoue Franck Lemaire, soulagé.

Résultat : c'est l'une des plus belles saisons pour l'ESF de la Mauselaine. Sur la période de quatre semaines consécutives de vacances scolaires, le nombre d'élèves en cours collectif a augmenté de 10% par rapport à l'an dernier, avec un pic la troisième semaine.

Meilleur rapport qualité / prix

Des Parisiens, des Lorrains évidemment mais pas seulement. "Nous avons eu cette année une grosse clientèle étrangère" se félicite Alain, gérant du self de bas de pistes. " Des Hollandais, Belges, Suisses, Luxembourgeois mais aussi les Anglais qui reviennent, c'est bon signe !", espère ce restaurateur qui estime que son chiffre d'affaire a augmenté "entre 5 et 8 %".

Alors les stations vosgiennes sont-elles la nouvelle destination à la mode ? Patou est gérant d'un magasin de location de skis. "Nos prix sont beaucoup plus attractifs : 15 euros la journée contre 70 euros à Val d'Isère par exemple" assure-t-il. " Il y a moins l'effet usine que dans les Alpes et les commerçants sont plus sympathiques" selon Patou.

Et le bilan n'est pas encore définitif. : la station de la Mauselaine, comme celle de la Bresse, est encore ouverte jusqu'au 18 mars.